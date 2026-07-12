W skrócie Ambasada RP w Katarze wydała pilne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa w związku z sytuacją w regionie i zaleciła pozostanie w bezpiecznym budynku w razie alarmu.

Ostrzeżenie obejmuje także podróże tranzytowe, a ambasada przekazała instrukcje dla osób już przebywających w Katarze, zalecając stosowanie się do oficjalnych komunikatów.

W nocy Iran ostrzelał statek handlowy w pobliżu cieśniny Ormuz oraz amerykańskie bazy, na co USA odpowiedziały nalotami, a Katar i inne państwa regionu potępiły ataki.

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Ambasada Polski w Katarze wydała komunikat dotyczący sytuacji na Bliskim Wschodzie.

"W związku z utrzymującą się sytuacją bezpieczeństwa w regionie przypominamy: w razie alertu pozostań w bezpiecznym budynku, z dala od okien, przeszklonych fasad i otwartych przestrzeni. Stosuj się do zaleceń władz katarskich" - podkreślono.

Katar. Ambasada RP ostrzega Polaków, "nie podróżuj"

"Dla Kataru nadal obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia MSZ RP: 'NIE PODRÓŻUJ'. Ostrzeżenie obejmuje również podróże tranzytowe. Śledź wyłącznie oficjalne komunikaty władz katarskich, MSZ RP i Ambasady RP w Dosze" - czytamy w oświadczeniu placówki.

Ambasada wydała też instrukcje dla osób przebywających już na terytorium Kataru.

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W innym komunikacie w mediach społecznościowych ambasada przypomniała, aby:

W przypadku ogłoszenia alertu bezpieczeństwa lub polecenia pozostania w miejscu pobytu (shelter in place) niezwłocznie stosować się do zaleceń władz katarskich ;

Pozostać w domu, hotelu lub innym bezpiecznym budynku oraz przebywać z dala od okien , przeszklonych fasad, ścian zewnętrznych i otwartych przestrzeni;

Unikać rejonów obiektów wojskowych , związanych z bezpieczeństwem oraz infrastruktury krytycznej, w szczególności obiektów energetycznych, transportowych i innych mogących stanowić potencjalny cel;

Nie zbliżać się do miejsc incydentów , nie dotykać odłamków ani innych nieznanych przedmiotów oraz nie fotografować i nie filmować działań służb ani miejsc objętych działaniami ratunkowymi;

Śledzić wyłącznie oficjalne komunikaty władz katarskich , MSZ RP oraz Ambasady RP w Dosze;

Pamiętać, że w związku z sytuacją bezpieczeństwa mogą wystąpić zmiany tras przelotów, opóźnienia lub odwołania lotów.

Znowu wrze na Bliskim Wschodzie. Iran ostrzelał amerykańskie bazy

W nocy z soboty na niedzielę Iran ostrzelał statek handlowy w okolicach cieśniny Ormuz. USA odpowiedziały nalotami na ok. 140 irańskich celów wojskowych. Następnie Teheran zaatakował amerykańskie bazy m.in. na terenie Kataru

"Katar stanowczo potępia wznowienie przez Iran ataków na swoje terytorium, a także na tereny Jordanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Omanu i Kuwejtu" - wyliczono w komunikacie MSZ w Dosze. Podkreślono, że to Iran ponosi odpowiedzialność za ataki i ich konsekwencje.

Podobne oświadczenie wydała dyplomacja Kuwejtu. MSZ Omanu wezwało irańskiego ambasadora, by złożyć protest przeciwko atakom.

W wojnie USA i Izraela z Iranem od 8 kwietnia obowiązuje chwiejny rozejm, który jest jednak co pewien czas przerywany kolejnymi atakami. Podczas intensywnej fazy konfliktu Iran regularnie uderzał na państwa Zatoki Perskiej, ostatni zdarzały się one jednak sporadycznie.





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