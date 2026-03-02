Bliski Wschód
Bliski Wschód

Polacy utknęli w turystycznym raju. "Najbardziej przerażająca chwila"

Anna Nicz

Anna Nicz

- Około 1 w nocy dostaliśmy sygnał ostrzegawczy na swoje telefony o konieczności pozostania w budynkach. To chyba była najbardziej przerażająca chwila - relacjonuje Magda, która utknęła w Dubaju. Polacy opowiadają o swojej sytuacji po atakach na Bliskim Wschodzie, które sparaliżowały komunikację lotniczą i przeraziły mieszkańców oraz turystów. Życie w mieście - mimo problemów - toczy się względnie normalnie.

Widok na hotel Burdż al-Arab
Z prawej: niebo widoczne z okna Jackaarchiwum prywatne/ FADEL SENNAAFP

W skrócie

  • Polacy utknęli w Dubaju po serii ataków na Bliskim Wschodzie i odwołaniu lotów.
  • Według relacji Polaków życie w Dubaju toczy się względnie normalnie, choć ruch na ulicach jest mniejszy.
  • MSZ poinformowało, że nie ma informacji o poszkodowanych obywatelach, a osoby przebywające w Zjednoczonych Emiratach Arabskich mają zapewniony nocleg i wyżywienie przez lokalne władze.
Po sobotnim uderzeniu Izraela oraz Stanów Zjednoczonych na Iran, władze w Teheranie przeprowadziły serię ataków na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie.

Jednym z państw, które dosięgło irańskie kontruderzenie, są Zjednoczone Emiraty Arabskie. Pociski trafiły między innymi w jeden z pięciogwiazdkowych hoteli w Dubaju.

Bliski Wschód. Polacy utknęli w Dubaju

- Wojna zastała mnie w trakcie podróży służbowej - opowiada Magda. Jej lot z Dubaju do Polski, jak wiele innych, został odwołany.

Osoby przebywające w tamtym regionie relacjonują ostatnie dni w mediach społecznościowych - puste ulice, od czasu do czasu słychać wybuchy.

    Według Magdy najtrudniej było w nocy z soboty na niedzielę, kiedy nie było pewności, jak wygląda sytuacja. - Około 1 w nocy dostaliśmy sygnał ostrzegawczy na swoje telefony o konieczności pozostania w budynkach. To chyba była najbardziej przerażająca chwila.

    - W Dubaju panuje teraz względny spokój - relacjonuje dziś. - Ruch na ulicach jest może mniejszy, ale jednak życie toczy się dość zwyczajnie.

    Magda jest w hotelu z kilkunastoma osobami z całego świata, którzy, podobnie jak ona, nie mogą wylecieć z Dubaju. - Co człowiek to historia: praca, wakacje, chory członek rodziny w Dubaju, lot transferowy - wymienia.

    Atak na Iran. Dubaj pod ostrzałem

    Wojna na Bliskim Wschodzie zastała w Dubaju także Dorotę i grupę turystów z Gdańska.

    - Chcielibyśmy zdementować informacje pojawiające się w mediach społecznościowych, co w ogólnym rozrachunku powoduje niepokój wśród naszych bliskich znajomych przyjaciół - zaznacza kobieta, odnosząc się do pełnych niepokoju relacji.

    Gdańszczanie czują się zaopiekowani przez biuro podróży, od którego otrzymują na bieżąco informacje.

    - Nasz hotel znajduję się 12 kilometrów od centrum Dubaju. Obecnie panuje spokój na ulicach, ludzie chodzą do pracy, życie toczy się dalej - relacjonuje. - Bomby nie latają, Dubaj nie płonie.

    - Oprócz odwołanych wycieczek objazdowych oraz zamkniętego lotniska, co utrudnia ludziom powrót do domu, nic złego się nie dzieje - dodaje.

    Polak w Dubaju: Miasto na wpół umarło

    Z kolei Jacek ocenia, że miasto "na wpół umarło". W zatoce, na którą ma widok ze swojego hotelowego okna, nie pływają jachty ani motorówki. Jeszcze w sobotę obserwował tam gęsty ruch.

      Mężczyzna wysyła nagranie z poniedziałkowego poranka. Na przejrzystym niebie widać białe kłęby dymu - to prawdopodobnie pozostałości po pociskach przechwyconych przez obronę przeciwlotniczą Dubaju.

      Co dalej? - Ze strony ministerstwa dostajemy tylko lakoniczne komentarze, część turystów chce odlecieć z Omanu, a część przez Arabię Saudyjską, ale koszty są bardzo duże - podkreśla Jacek.

      - Czekamy na otwarcie przestrzeni powietrznej. I staram się być cierpliwa - dodaje Magda.

      Wojna w Iranie. Nowe informacje MSZ

      - Nie ma żadnych informacji, by jakikolwiek nasz obywatel ucierpiał na Bliskim Wschodzie - poinformował w poniedziałek rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Zapewnił, że w resorcie działa zespół kryzysowy, który nadzoruje sytuację w regionie.

      Wiewiór przekazał, że wszystkie polskie grupy turystyczne opuściły Izrael drogą lądową do Egiptu. - Trochę inaczej wygląda sytuacja nad Zatoką Perską. Tam najbezpieczniej jest pozostać na miejscu. Tam nadal latają pociski, drony, a ich zestrzeliwane szczątki spadają na ziemię - powiedział.

      - W tych miejscach szczególnie prosimy o słuchanie zaleceń lokalnych służb bezpieczeństwa - dodał. Rzecznik MSZ przekazał, że osoby, które utknęły w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będą miały zapewniony nocleg i wyżywienie przez tamtejsze władze.

      Atak na Iran i akcja odwetowa

      W sobotę rano Izrael i USA przeprowadziły naloty na cele w Iranie. Izrael poinformował o rozpoczęciu "ataku wyprzedzającego". Eksplozje słychać było m.in. w Teheranie, Isfahanie i Komie. Trump, w nagraniu opublikowanym wkrótce po rozpoczęciu ataków, powiedział, że siły amerykańskie prowadzą "masową i ciągłą operację", wymierzoną w armię Iranu. Wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju.

      W odpowiedzi na amerykańskie i izraelskie ataki Iran uderzył w amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie. Rakiety spadły m.in. na stolicę Bahrajnu Manamę, Dubaj i Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejt czy stolicę Kataru - Dohę.

      Chcesz porozmawiać z autorką? Napisz: anna.nicz@firma.interia.pl

