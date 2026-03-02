Bliski Wschód
Polacy szukali tam schronienia. MSZ ostrzega turystów: Kraj już nie jest bezpieczny

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ostrzegło przed podróżami do Omanu, który dotychczas uchodził za bezpieczne miejsce dla Polaków na Bliskim Wschodzie. Ze względu na rosnące napięcia w regionie, MSZ zaleca całkowite unikanie podróży, monitorowanie komunikatów i rejestrowanie wyjazdów w systemie Odyseusz.

article cover
Polacy szukali tam schronienia. Teraz kraj objęty jest najwyższym alertem (zdj. ilustracyjne)Google Earth / WOJTEK RADWANSKI/AFPEast News

W skrócie

  • MSZ ogłosiło czwarty poziom zagrożenia w Omanie i odradziło wszelkie podróże do tego kraju.
  • Polskie służby dyplomatyczne apelują o ostrożność oraz rejestrację podróży w systemie Odyseusz, a także podają kontakty do konsulów w regionie.
  • Ambasady RP w Kuwejcie i Jordanii zalecają unikanie określonych aktywności i monitorowanie bieżących komunikatów lokalnych władz.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych za pośrednictwem profilu "Polak za granicą" na platformie X przypomniało, że "trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie".

"Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu pozostaje zamknięta" - podkreślono w komunikacie.

    Resort ogłosił z tego powodu czwarty poziom zagrożenia w Omanie i odradził wszelkie podróże do tego kraju.

    MSZ przekazało również kontakt do polskiego konsula w stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadzie - telefon: + 966 54 880 7718 i e-mail: rijad.wk.dyzurny@msz.gov.pl.

    Konflikt na Bliskim Wschodzie. Wydano apel do Polaków przebywających za granicą

    Polskie MSZ zaapelowało także o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku podróży na Cypr. Resort podkreśla bowiem, że "nie można wykluczyć nagłego zamknięcia przestrzeni powietrznej dla ruchu cywilnego nad wyspą".

    Podobnie jak w przypadku Omanu, tu również podano dane kontaktowe do polskiego konsula, tym razem jednak w Nikozji to: +357 99 72 90 93 oraz e-mail: nikozja.kg.dyzurny@msz.gov.pl.

    Ministerstwo przypomniało przy tym o rejestracji podróży w systemie Odyseusz. Dzięki niemu w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą służby konsularne będą mogą "udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy polskim obywatelom za granicą".

      Przypomnijmy, że ewakuację swoich obywateli z Omanu zapowiedziały między innymi Czechy. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało natomiast, że na bieżąco monitoruje sytuację na Bliskim Wschodzie, ale nie ma zamiaru wysyłać samolotów po obywateli przebywających w regionie.

      Resort uruchomił także dodatkową infolinię dla Polaków przebywających na tym obszarze: +48 22 523 88 80.

      Apel do Polaków na Bliskim Wschodzie. MSZ wydało kolejne ostrzeżenia

      Komunikat ws. bezpieczeństwa obywateli Polski wydała również ambasada RP w Kuwejcie. Zaapelowano o bieżące monitorowanie komunikatów wydawanych przez lokalne władze oraz o ścisłe przestrzeganie wszelkich zaleceń.

      Placówka dyplomatyczna podkreśla, że należy kategorycznie unikać przebywania w rejonach obiektów wojskowych oraz innych miejsc o znaczeniu strategicznym. Rekomenduje również ograniczenie aktywności na świeżym powietrzu, w tym rezygnację z żeglowania, udziału w campingach, uroczystościach czy zgromadzeniach publicznych.

        Obywatele proszeni są, aby nie nagrywać zdarzeń ani nie zbliżać się do miejsc incydentów czy szczątków zestrzelonych dronów lub rakiet. Zaleca się także utrzymywanie telefonu w pełni naładowanego oraz stały kontakt z rodziną i bliskimi. W przypadku otrzymania polecenia schronienia się należy pozostać w budynku lub udać się do najbliższego bezpiecznego obiektu bądź wyznaczonego schronu.

        Dodatkowo polska ambasada w Jordanii przekazała, że od poniedziałku przestrzeń powietrzna nad tym krajem będzie codziennie zamykana w godzinach od 18:00 do 9:00, a decyzja ta obowiązuje do odwołania. Placówka apeluje o regularne sprawdzanie komunikatów władz lokalnych, przewoźników oraz właściwych urzędów.

