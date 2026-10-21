W skrócie Iran i Stany Zjednoczone otrzymały ofertę nowego porozumienia pokojowego od krajów wspierających ich dyplomację, które dotyczy m.in. kompromisu w sprawie programu nuklearnego Iranu.

Projekt porozumienia przekazany przez przedstawicieli Kataru i Pakistanu przewiduje m.in. dostęp Iranu do środków zamrożonych w katarskich bankach w zamian za zgodę na tajne inspekcje obiektów nuklearnych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej.

Mimo pojawienia się informacji o pozytywnym odbiorze propozycji, irańskie władze ogłosiły, że rozmowy z USA nie zostaną podjęte, dopóki nie zostaną spełnione irańskie żądania, takie jak zakończenie blokad i sankcji oraz brak eksportu wzbogaconego uranu.

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Propozycję porozumienia pokojowego przekazali we wtorek przedstawiciele Kataru i Pakistanu - krajów pośredniczących w kontaktach między Waszyngtonem a Teheranem - podał portal Al-Arabi Al-Dżadid.

Projekt ma m.in. zakładać, że Iran odzyska dostęp do odsetek od sześciu mld dolarów aktywów zamrożonych w katarskich bankach. W zamian Teheran miałby zgodzić się na niezapowiedziane, tajne inspekcje swoich obiektów nuklearnych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej.

Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Iran z nową ofertą

Według Al-Arabi Al-Dżadid przedstawiciele władz Iranu i USA mieli pozytywnie zareagować na nową propozycję. Rozmówcy portalu określili ją jako rozwiązanie pośrednie, częściowo uwzględniające żądania obu stron.

Inicjatywa ma doprowadzić do zakończenia trwającej od lutego wojny Izraela i USA z Iranem, która rozlała się na inne państwa Bliskiego Wschodu i poważnie zakłóciła transport ropy naftowej przez cieśninę Ormuz.

Dwugłos w Iranie. Teheran nie chce oddać wzbogaconego uranu

Choć media donoszą o "pozytywnym" odbiorze nowej propozycji pokojowej, sygnały z Teheranu są sprzeczne. Jak podała państwowa agencja Nournews, irańskie władze przekazały we wtorek dowódcy armii Pakistanu Asimowi Munirowi, że rozmowy z USA nie ruszą, dopóki Waszyngton nie spełni irańskich żądań.

Według tego samego źródła sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Mohsen Rezai oświadczył na spotkaniu z Munirem, że cały wzbogacony przez Iran uran pozostanie w tym kraju i nie zostanie wywieziony za granicę.

- Nie będzie żadnych negocjacji, dopóki USA nie podejmą działań, by przywrócić zaufanie, a powinno się to rozpocząć od respektowania warunków postawionych przez Iran - oznajmił Rezai, którego cytuje Nournews.

Bliski Wschód. Żądania Iranu wobec USA

Iran domaga się od USA m.in. zakończenia blokady portów, zniesienia sankcji na eksport irańskiej ropy i wstrzymania działań zbrojnych na wszystkich frontach.

Odnosząc się do żądania Waszyngtonu, by wzbogacony uran został wywieziony z terytorium Iranu, Rezai powiedział: - Nawet znikoma ilość wzbogaconych materiałów nuklearnych nie opuści Iranu. Są one dla narodu irańskiego ważnym atutem i bogactwem narodowym.

Stany Zjednoczone utrzymują, że główną przyczyną wszczęcia wojny z Iranem był program nuklearny Teheranu. W ocenie izraelskich władz groźba stworzenia przez Iran broni atomowej była bardzo bliska i realna.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zgłosiła Iran do Rady Bezpieczeństwa ONZ z powodu naruszenia zobowiązań nuklearnych. Według szacunków agencji irańskie zapasy wzbogaconego uranu pozwalały na stworzenie kilku ładunków jądrowych.



