W skrócie Irański poeta Mohammad Rasouli podczas pogrzebu ajatollaha Alego Chameneiego publicznie apelował o śmierć prezydenta USA Donalda Trumpa i wykrzykiwał hasła przeciw USA i Izraelowi.

Wielu uczestników uroczystości pogrzebowych w Teheranie wyrażało żądania zemsty po śmierci Chameneiego, a w wydarzeniu uczestniczyły miliony Irańczyków oraz liczni zagraniczni przedstawiciele.

Na pogrzebie nie pojawił się Mudżtaba Chamenei, wybrany na najwyższego przywódcę Iranu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Do zabicia Donalda Trumpa wzywał irańskie poeta Mohammad Rasouli, który pytał "dlaczego ten największy drań na świecie wciąż żyje". Krzyczał on podczas swojego wystąpienia również hasła takie jak "śmierć Ameryce" i "śmierć Izraelowi".

Podobną opinię wyrażało również wielu zgromadzonych w Teheranie. - Zabójcy Chameneiego muszą ponieść karę - stwierdził jeden z mężczyzn, cytowany przez agencję AFP. Jak dodał, Irańczycy szukają zemsty, a nie pokojowych negocjacji.

Iran. Pogrzeb Alego Chameneiego

Uroczystości pogrzebowe ajatollaha Alego Chameneiego rozpoczęły się w sobotę i potrwają do czwartku. Najważniejsze uroczystości odbywają się jednak w niedzielę w kompleksie religijnym Grand Mosalla.

W Teheranie w związku z pogrzebem zgromadziły się tysiące Irańczyków ubranych na czarno. Wielu z nich niosło transparenty i flagi ku czci zmarłego przywódcy. Według władz w w pogrzebie Chameneiego może uczestniczyć w sumie nawet 10 mln osób.

W uroczystościach wzięli udział prezydent Masud Pezeszkian, dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Ahmad Wahidi oraz dowódcy rebeliantów Huti z Jemenu czy przedstawiciele organizacji Palestyński Dżihad. W stolicy pojawili się również trzej synowie Alego Chameneiego: Masud, Mustafa oraz Mejsam. Zabrakło natomiast Mudżtaby - czwartego syna zmarłego przywódcy i jego następcy.

Mudżtaba Chamenei nie pojawił się publicznie jeszcze ani razu od czasu jak w marcu został wybrany najwyższym przywódcą Iranu. Według doniesień medialnych został on ciężko ranny w amerykańsko-izraelskim ataku 28 lutego. W tym samym ataku zginął wówczas jego ojciec.

Ali Chamenei rządził Iranem od 1989 roku. Zginął w wieku 86 lat.





Iran odpowie zamachami? Siemoniak: Należy się z tym liczyć Polsat News Polsat News