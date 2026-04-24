W skrócie Parlamentarzysta Hezbollahu Mohammed Raad wezwał władze Libanu do wycofania się z bezpośrednich rozmów z Izraelem i uznał przedłużenie rozejmu za bezsensowne.

W piątek izraelskie wojsko poinformowało, że Hezbollah zestrzelił drona w południowym Libanie, kilka godzin po przedłużeniu zawieszenia broni.

Libańskie ministerstwo zdrowia podało z kolei, że w piątkowym izraelskim ataku na południowy Liban zginęły dwie osoby.

Parlamentarzysta Mohammed Raad, szef parlamentarnego bloku Hezbollahu, zaapelował w piątek do władz Libanu o wycofanie się z bezpośrednich rozmów z Izraelem, które - zdaniem Donalda Trumpa - mają "bardzo duże szanse" na zakończenie się pokojem. Raad podkreślił ponadto, że przedłużenie rozejmu "nie ma sensu".

- Władze powinny poczuć wstyd przed swoim narodem i wycofać się z tego, co nazwano bezpośrednimi negocjacjami z syjonistycznym wrogiem - powiedział.

Izrael - Liban. Parlamentarzysta Hezbollahu zaapelował o wycofanie się z rozejmu

Raad dodał, że "żadne oficjalne kontakty ani spotkania z udziałem stron libańskiej i izraelskiej w trakcie trwającej wojny nie spotkają się z ogólnokrajowym poparciem w Libanie".

- Każde tak zwane zawieszenie broni, które przyznaje okupującemu w Libanie wrogowi specjalne prawo do otwarcia ognia, wcale nie jest zawieszeniem broni, lecz podstępnym oszustwem i próbą wprowadzenia innych w błąd, mającą na celu ukrycie wrogich działań Izraela i przymykanie oczu na ciągłe naruszenia ze strony wroga - zaznaczył.

Dodajmy, że w piątek izraelskie wojsko poinformowało, że Hezbollah zestrzelił jednego drona w południowym Libanie. Doszło do tego kilka godzin po przedłużeniu zawieszenia broni między Izraelem a tą wspieraną przez Iran grupą bojowników.

"Niedawno zdalnie sterowany statek powietrzny Sił Obronnych Izraela został zestrzelony w południowym Libanie w wyniku wystrzelenia przez terrorystyczną organizację Hezbollah małej rakiety ziemia-powietrze" - poinformowało wojsko w oświadczeniu, podkreślając, że incydent jest obecnie analizowany.

Izrael kontynuuje ataki na Liban. Zginęły dwie osoby

Libańskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało z kolei, że w piątkowym ataku na południowy Liban zginęły dwie osoby. Wcześniej izraelskie wojsko ostrzegło mieszkańców wioski, że powinni się natychmiast ewakuować.

"Pilne ostrzeżenie dla mieszkańców okolic Deir Aames. Z powodu działalności terrorystycznej Hezbollahu, Siły Obronne Izraela prowadzą w tym rejonie ukierunkowane operacje" - napisał na platformie X Avichay Adraee, izraelski rzecznik wojskowy.

"Dla państwa bezpieczeństwa apelujemy o natychmiastową ewakuację domów i oddalenie się o co najmniej 1000 metrów od tego obszaru" - dodał.

Deir Aames leży na północ od tzw. żółtej Linii w Libanie, na południe od której, pomimo zawieszenia broni, działają siły izraelskie.

Przypomnijmy, że zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem weszło w życie 17 kwietnia, a prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek, że zostało ono przedłużone o trzy tygodnie.

Źródło: AFP

