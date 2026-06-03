W skrócie Irańskie siły przekazały informację o ataku na siedzibę 5. Floty USA w Bahrajnie oraz o wysłaniu dronów w kierunku amerykańskich jednostek nad Kuwejtem.

Dowództwo Centralne USA poinformowało o unieruchomieniu tankowca zmierzającego do irańskiego portu oraz o przechwyceniu rakiet i dronów wystrzelonych przez Iran.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej podał, że zaatakował dowództwo 5. Floty USA w Bahrajnie i amerykańską bazę lotniczą, natomiast marynarka Iranu ogłosiła atak na statek Panaya.

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Dowództwo Centralne USA przekazało, że w nocy z wtorku na środę unieruchomiło niezaładowany tankowiec, który zamierzał dobić do irańskiego portu na wyspie Chark. Jednostka miała płynąć pod banderą Botswany.

Załoga okrętu - jak podało dowództwo - ignorowała wezwania Amerykanów. "Amerykański samolot ostatecznie unieruchomił statek, wystrzeliwując pocisk Hellfire w maszynownię" - wyjaśniono.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Pociski i drony nad Kuwejtem i Bahrajnem

Dodatkowo, według amerykańskiego dowództwa, we wtorek wieczorem siły USA przechwyciły irańskie rakiety balistyczne i drony oraz przeprowadziły "uderzenia samoobronne" na wyspie Keszm w odpowiedzi na działania Iranu na Bliskim Wschodzie.

Jak sprecyzowano, Iran wystrzelił kilka rakiet w kierunku państw regionu, jednak żadne nie osiągnęła celu. Dwa pociski skierowane na Kuwejt chybiły lub rozpadły się w locie, a trzy rakiety wystrzelone w stronę Bahrajnu zostały przechwycone przez systemy obrony powietrznej.

Wcześniej amerykańskie wojsko zestrzeliło trzy irańskie drony szturmowe lecące w kierunku cywilnych jednostek morskich - podało Centralne Dowództwo.

Iran wymienił ciosy z USA. Ataki odwetowe z powietrza

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował z kolei, że zaatakował dowództwo 5. Floty USA w Bahrajnie oraz amerykańską bazę lotniczą ze stacjonującymi tam śmigłowcami w odpowiedzi na atak na Keszm. USA zaprzeczyły, by doszło do trafienia.

Marynarka irańskich sił poinformowała także o ataku na statek Panaya, co miało być odwetem za ostrzelanie irańskiego tankowca w pobliżu cieśniny Ormuz. "Zakłócenie bezpieczeństwa cieśniny Ormuz będzie miało wysoką cenę dla amerykańskiego wojska" - podawano w oświadczeniu cytowanym prze lokalne media.

Źródła: Reuters, AFP





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