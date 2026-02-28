W skrócie W ataku rakietowym na szkołę dla dziewcząt w Minab w Iranie zginęło co najmniej 57 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Według irańskich mediów atak został przeprowadzony przez siły izraelskie podczas sobotnich działań zbrojnych USA i Izraela na terytorium Iranu.

Iran odpowiedział na ataki bombardowaniami Izraela oraz amerykańskich baz w krajach arabskich, powodując kolejne ofiary cywilne.

Liczba ofiar ataku na dziewczęcą szkołę podstawową w Minab wzrosła do 57 osób - poinformowała irańska agencja prasowa IRNA. Początkowo irańskie media informowały, że w ataku na szkołę zginęło pięć uczennic, następnie liczba ta wzrosła do 24 osób, a następnie do 40.

Oprócz tego co najmniej 60 osób zostało rannych. Według lokalnych władz cytowanych przez IRNA, pod gruzami nadal pozostają co najmniej 53 uczennice.

Jak informują lokalne media, szkoła znajdowała się w irańskiej prowincji Hormozgan, w pobliżu strategicznej Cieśniny Ormuz. Atak na szkołę miały przeprowadzić siły izraelskie.

To nie jedyne ofiary cywilne sobotnich bombardowań na Bliskim Wschodzie. Jedna osoba zginęła również w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Abu Zabi, po upadku przechwyconej irańskiej rakiety. Z kolei w syryjskim mieście As-Suwajda zginęły cztery osoby, po tym jak irańska rakieta spadła tam na jeden z budynków.

Bliski Wschód. Izrael i USA zaatakowały Iran. Teheran odpowiada

W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły wspólne ataki na cele w Iranie. Pentagon nadał operacji uderzenia na Iran kryptonim "Epicka Furia".

W atakach zbombardowano m.in. Teheran, gdzie pociski miały zniszczyć m.in. rezydencję ajatollaha Aliego Chameneia. Nie wiadomo, czy przywódca został poszkodowany w ataku. Celem uderzeń byli również szef sztabu sił zbrojnych Abdolrahim Musawi, prezydent Masud Pezeszkian, sekretarz irańskiej Rady Obrony Ali Szamkani oraz sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani.

W odpowiedzi na ataki Iran rozpoczął bombardowania Izraela oraz amerykańskich baz na Bliskim Wschodzie. Irańskie pociski spadły m.in. w Bahrajnie, Dubaju, Abu Zabi, Kuwejcie czy stolicy Kataru - Dosze.

