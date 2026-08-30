W skrócie Tankowiec został trafiony pociskiem podczas przepływu przez cieśninę Ormuz, jednak nie odnotowano ofiar ani skażenia wody.

W ostatnim tygodniu doszło do trzech incydentów z udziałem statków, z których jeden uniemożliwił greckiemu tankowcowi dalszą żeglugę.

Niezażegnany konflikt na Bliskim Wschodzie wpływa na sytuację w regionie, a Iran i Oman rozważają utworzenie wspólnego korytarza nawigacyjnego przez cieśninę Ormuz.

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Do ataku na statek doszło około 12 mil morskich (ok 22 km) na północ od Chasabu, miasta portowego w Omanie. Agencja Operacji Handlu Morskiego Wielkiej Brytanii (UKMTO) wydała ostrzeżenia związane z zagrożeniem dla żeglugi w regionie Bliskiego Wschodu.

"Tankowiec został uderzony przez niezidentyfikowany pocisk podczas żeglugi w kierunku portu przez cieśninę Ormuz. Na tę chwilę nie odnotowano ofiar ani negatywnego wpływu na środowisko. Władze prowadzą dochodzenie. Statkom zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas tranzytu oraz zgłaszanie wszelkich podejrzanych działań do UKMTO" - przekazano w komunikacie.

Ataki na tankowce w cieśninie Ormuz. Trzy uderzenia w ciągu tygodnia

To trzecie takie zdarzenie na przestrzeni około tygodnia. Jak informowała UKMTO, 24 sierpnia pociskiem został trafiony statek Amzan, płynący w pobliżu Morza Czerwonego, a jakiś czas później tego samego dnia zaatakowano grecki tankowiec Metro Venetian.

W przypadku tego drugiego konieczne było jego odholowanie. "Uderzenie spowodowało uszkodzenia maszynowni i unieruchomiło jednostkę" - podał portal Marine Traffic.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Niezażegnany konflikt USA z Iranem

Wojna na Bliskim wschodzie pozostaje nierozwiązana, choć minęło pół roku od jej rozpoczęcia. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent ostrzegł we wtorek, że każdy kraj, który postanowi pomóc Teheranowi, ryzykuje wypchnięciem z systemu finansowego opartego na dolarach. Odmówił jednak ujawnienia szczegółów.

Agencja Reutera podała, żeIran i Oman omówiły we wtorek propozycję utworzenia "wspólnego tymczasowego korytarza nawigacyjnego" przez cieśninę Ormuz oraz plan oczyszczenia jej z min morskich. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wcześniej utrzymywał, że szlak został już skutecznie oczyszczony przez amerykańskie wojsko.

Z kolei Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu zagroziło Waszyngtonowi odwetem za stosowanie, zdaniem Teheranu, zbyt ostrych środków sankcyjnych. "Żadne szanujące się państwo, które ceni swoją suwerenność i interesy narodowe, nie zaakceptuje normalizacji tak rażącego bezprawia i systematycznego zastraszania" - oświadczył resort.

Źródła: Reuters, Marine Traffic



