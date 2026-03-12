W skrócie Plan prezydenta USA Donalda Trumpa obalenia irańskiego reżimu nie powiódł się, a według raportów amerykańskiego wywiadu władze w Iranie nie są zagrożone upadkiem.

Izraelskie władze przyznają, że nie są pewne, czy wojna doprowadzi do upadku irańskiego reżimu, jednak Izrael nie chce dalszego panowania osób związanych z poprzednią władzą w Iranie.

Według źródeł agencji, obalenie irańskiego reżimu wymagałoby amerykańskiej ofensywy lądowej, ale takiej decyzji dotychczas nie podjęto.

Jedno ze źródeł agencji przekazało, że w ostatnich dniach amerykański wywiad sporządził "wiele" raportów na temat sytuacji w Iranie. Wszystkie z nich wskazują, że tamtejszy "reżim nie jest zagrożony i utrzymuje kontrolę nad irańskim społeczeństwem".

Według Reutersa również izraelskie władze przyznają, że nie są pewne czy wojna doprowadzi do upadku irańskiego reżimu. Jednocześnie jedno ze źródeł agencji zaznacza, że Izrael nie chce pozwolić, by w Iranie nadal rządziły osoby związane z poprzednią władzą.

Plan Trumpa się nie powiódł. Nie będzie scenariusza wenezuelskiego

Administracja Donalda Trumpa i sam prezydent wielokrotnie sugerowali, że jednym z celów operacji wymierzonej w Iran, jest obalenie tamtejszego reżimu, tak jak miało to miejsce w Wenezueli.

Między innymi dlatego już pierwszego dnia USA zabiły najwyższego przywódcę kraju ajatollaha Aliego Chameneiego, a amerykański prezydent wzywał Irańczyków do wyjścia na ulicę i przejęcia władzy w kraju. Trump twierdził również, że Amerykanie chcieliby wziąć udział w wyborze nowego przywódcy Iranu.

W kraju nie doszło jednak do antyrządowych protestów. Wybrano natomiast nowego przywódcę, którym został syn Alego Chameneiego - Mudżtaba. Wybór ten spotkał się krytyką prezydenta USA, który stwierdził, że nie jest z niego zadowolony.

Aby obalić reżim konieczna może być ofensywa lądowa

Źródła agencji twierdzą, że obalenie irańskiego reżimu raczej wymagałoby amerykańskiej ofensywy lądowej na Iran. Żołnierze USA mogliby m.in. zapewnić bezpieczeństwo Irańczykom podczas antyrządowych demonstracji. Administracja Donalda Trumpa dotychczas nie podjęła takiej decyzji, ale również nie wykluczyła jej.

Gotowość do lądowego ataku wewnątrz Iranu wyrażają natomiast Kurdowie. Abdullah Mohtadi będący liderem kurdyjskiej partii Komala, stwierdził w środę, że koalicja jest dobrze zorganizowana w Iranie, a "dziesiątki tysięcy młodych ludzi jest gotowych chwycić za broń". Warunkiem ataku jest jednak otrzymanie wsparcia ze strony USA.

Według Mohtadiego na terenie zajmowanym przez Kurdów brakuje sił irańskich, które opuściły bazy wojskowe w obawach przed amerykańskimi atakami. Mimo to raporty amerykańskiego wywiadu wskazują, że Kurdowie nie mieliby szans pokonać sił irańskich. Dlatego też Donald Trump miał w ostatnim czasie wykluczyć kurdyjski atak wewnątrz Iranu.

