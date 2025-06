Trwają przygotowania logistyczne, w tym konwój autobusowy i loty z Jordanii oraz Egiptu, aby zapewnić ewakuację do Polski.

- Od wielu tygodni prosimy, żeby nie jeździć na te tereny (Bliskiego Wschodu - red.) i jak ktoś tam jeździ to na własną odpowiedzialność. Nie możemy ponosić za to odpowiedzialności (...). My spodziewaliśmy się problemów na terenie Bliskiego Wschodu i mówiliśmy: nie jedźcie na tereny tych państw - tłumaczył w poniedziałkowym wydaniu "Graffiti" Polsat News wiceminister spraw zagranicznych.