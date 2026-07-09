W skrócie Ambasada RP w Dosze ostrzega obywateli polskich w Katarze o potrzebie zachowania szczególnej ostrożności i unikania podróży, w tym tranzytowych przez Katar, ze względu na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie.

W ostatnich dniach siły USA przeprowadziły liczne ataki na cele w Iranie w odpowiedzi na ataki Teheranu na statki handlowe w cieśninie Ormuz.

Irańskie media informują, że Teheran zapowiada masowy odwet na amerykańskie bazy w regionie, a siły amerykańskie pozostają w stanie najwyższej gotowości.

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"W związku z utrzymującą się napiętą sytuacją bezpieczeństwa w regionie oraz wydanym dzisiaj przez władze katarskie komunikatem o podwyższonym poziomie zagrożenia, Ambasada RP w Dosze przypomina obywatelom polskim przebywającym w Katarze o konieczności zachowania szczególnej ostrożności oraz ścisłego stosowania się do zaleceń właściwych władz i służb" - przekazała ambasada w najnowszym komunikacie.

Jak przypomniano, obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia MSZ RP dla Kataru: "NIE PODRÓŻUJ". "Ostrzeżenie to obejmuje również podróże tranzytowe przez Katar" - przypomina ambasada.

"Prosimy o śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów władz katarskich, MSZ RP, przewoźników oraz Ambasady RP w Dosze. W przypadku istotnych zmian w sytuacji bezpieczeństwa będziemy publikować kolejne komunikaty" - podkreślono.

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Atak USA na Iran. Waszyngton bierze odwet

Komunikat ambasady RP w Dosze to pokłosie serii ataków USA na Iran. We wtorek i wśrodę amerykańskie siły przeprowadziły uderzenia na cele w Iranie w ramach - jak tłumaczono - odwetu za ataki Teheranu na statki handlowe w cieśninie Ormuz.

"Siły Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) przeprowadziły 8 lipca (środa) kolejną serię ataków na Iran, aby jeszcze bardziej osłabić zdolność tego kraju do atakowania statków handlowych i niewinnych cywilnych marynarzy w Cieśninie Ormuz" - czytamy w komunikacie.

Bliski Wschód. "Siły amerykańskie pozostają czujne"

To łącznie około 80 celów we wtorek i około 90 w środę, w tym systemy obrony powietrznej, środki nadzoru wybrzeża, magazyny rakiet i dronów, zasoby marynarki wojennej oraz infrastrukturę logistyczną wojska wzdłuż irańskiego wybrzeża.

"Siły amerykańskie pozostają czujne, gotowe do zadania śmiertelnego ciosu i przygotowane do przeprowadzania operacji zgodnie z rozkazami Naczelnego Wodza" - podkreślił CENTCOM.

Jednocześnie irańskie media, powołując się na wojsko, informują, że Teheran zamierza odpowiedzieć Amerykanom poprzez "masowy" atak na bazy USA położone w regionie. Brana pod uwagę jest kolejna eskalacja na Bliskim Wschodzie.





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