Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał w sobotę, odnosząc się do sytuacji na Bliskim Wschodzie, że na tę chwilę nie posiada informacji, aby w porannych atakach na Iran ucierpieli obywatele Polski. Podkreślił, że sytuacja w regionie pozostaje niestabilna. Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze - zaznaczył.

Rzecznik MSZ przypomniał, że resort od dłuższego czasu wydaje ostrzeżenia dotyczące sytuacji bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu.

- Apelujemy do obywateli RP przebywających w Iranie o jego opuszczenie. Rekomendujemy również wyjazd z Libanu oraz unikanie wszelkich podróży do całego regionu, w tym doIzraela. W przypadku dalszego pogorszenia sytuacji należy liczyć się z możliwymi zakłóceniami w ruchu lotniczym i ograniczoną dostępnością połączeń - zaznaczył Wewiór.

Rozwiń

Rzecznik podkreślił, że resort monitoruje sytuację bezpieczeństwa na bieżąco.

Atak na Iran. Kosiniak-Kamysz: Analizujemy informacje

Głos w sprawie zabrał także szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Po porannym ataku Izraela i USA na Iran na bieżąco otrzymujemy i analizujemy informacje od szefów wojskowych placówek dyplomatycznych, szczególnie z Izraela i USA. Działają także odpowiednie służby mające najnowsze informacje i analizujące dalsze scenariusze zdarzeń" - napisał wicepremier na platformie X.

Kosiniak-Kamysz dodał, że "nasi żołnierze w PKW Irak i PKW Liban obserwują wraz z sojusznikami sytuację i działają wg podwyższonych zasad bezpieczeństwa".

Rozwiń

Wydział Konsularny polskiej ambasady w Izraelu pozostaje zamknięty dla odwiedzających do odwołania - poinformowała w sobotę rano ambasada we wpisie na platformie X ambasada.

Bliski Wschód. Ataki USA i Izraela na Iran

W sobotę rano Izrael, jak poinformował minister obrony Izraela Israel Kac, przypuścił "prewencyjny atak" na Iran. Dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadzono też stan wyjątkowy w całym kraju. Następnie Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone prowadzą własne uderzenia na Iran.

Iran w odpowiedzi wystrzelił rakiety w kierunku Izraela.

Irańskie media donoszą o eksplozjach w kilku miastach, poza Teheranem, w Isfahanie w środkowej części kraju oraz w Tebriz na północnym zachodzie, a także w Komie i Karadżu na północy oraz w Kermanszahu na zachodzie.

200 tys. złotych na każde dziecko zamiast 800 plus? Dziemianowicz-Bąk w ''Graffiti'': Jestem otwarta na debatę Polsat News Polsat News