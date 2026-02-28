Bliski Wschód
Pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. "Nie możemy potwierdzić"

Aktualizacja

- Głęboko żałuję, że szansa na dyplomatyczne zakończenie konfliktu została zmarnowana - stwierdził sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. Jak dodał, nie jest w stanie potwierdzić informacji o śmierci Aliego Chameneiego.

W skrócie

  • Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres nie potwierdził informacji o śmierci Aliego Chameneiego.
  • Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ zostało zwołane po ataku USA i Izraela na Iran.
  • Antonio Guterres potępił ataki militarne oraz podkreślił brak alternatywy dla dialogu.
- Nie jestem w sytuacji, która pozwalałaby mi potwierdzić informacje o śmierci Aliego Chameneiego - stwierdził sekretarz generalnych ONZ Antonio Guterres, odnosząc się do podawanych przez stronę amerykańską i izraelską informacji.

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ zostało zwołane w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, gdzie w sobotę rano doszło do ataku USA i Izraela na Iran.

Atak na Iran. Pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ

Rozpoczynając swoje przemówienie, które otworzyło spotkanie światowych przywódców, polityk przywołał zapisy Karty Narodów Zjednoczonych. Jak podkreślił, mówi ona, że państwa powinny powstrzymać się w relacjach międzynarodowych od używania siły.

- Dlatego dzisiejszego ranka potępiłem ataki militarne Stanów Zjednoczonych i Izraela. Potępiłem również uderzenia Iranu - powiedział, dodając, że ONZ "widzi duże zagrożenia dla międzynarodowego bezpieczeństwa".

    - Muszę podkreślić, że nie ma alternatywy dla rozmów pokojowych, należy prowadzić dialog - zaznaczył.

    W kolejnej części przemówienia Guterres odniósł się do "faktów", przytaczając, co wiadomo o sytuacji na Bliskim Wschodzie po ataku. - Około 20 miast w Iranie, w tym Teheran, zostało zaatakowanych - przekazał.

    - Iran został dźgnięty w plecy pomimo chęci do dyplomacji - skomentował Rosyjski wysłannik przy ONZ, którego cytuje agencja Reutersa.

    Źródło: Reuters

