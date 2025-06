Pilna narada w Białym Domu. "Prezydent w Pokoju Dowodzenia"

CNN donosi, że prezydent Trump staje się coraz bardziej skłonny do wykorzystania amerykańskich zasobów wojskowych do uderzenia w irańskie obiekty nuklearne i rezygnuje z pomysłu dyplomatycznego rozwiązania eskalacji konfliktu.

Portal Axios - powołując się na źródła w amerykańskich władzach - również donosi, że Trump poważnie rozważa włączenie USA do wojny i przeprowadzenie amerykańskiego ataku na irańskie obiekty nuklearne.

USA, w przeciwieństwie do Izraela, posiadają bombowce przenoszące bomby penetrujące, które mogłyby zostać wykorzystane do ataku na obiekty podziemne, takie jak ten w Fordo.

"Donalda Trumpa interesuje wykorzystanie amerykańskiego wojska tylko do osiągnięcia celów Amerykanów " - stwierdził wcześniej wiceprezydent J.D. Vance. Zaznaczył jednocześnie, że władze w Teheranie nie mogą dysponować bronią nuklearną.

Trump, który opuścił szczyt G7 w Kanadzie wcześniej niż planowano, powiedział we wtorek, że chce "prawdziwego zakończenia" konfliktu między Iranem a Izraelem, a nie tylko zawieszenia broni. W rozmowie z reporterami na pokładzie samolotu Air Force One podkreślił, że nie można dopuścić, by Iran uzyskał broń jądrową.