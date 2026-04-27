Bliski Wschód
Pierwszy taki incydent od lat. Stracili obywatelstwo za sprzyjanie Iranowi

Alicja Krause

69 osób zostało pozbawionych obywatelstwa Bahrajnu z uwagi na rzekome sympatyzowanie z Iranem - poinformowała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na tamtejsze MSW. Bahrajński Instytut Praw i Demokracji podkreślił, że jest to pierwszy tak masowy incydent od 2019 roku.

Paszport Bahrajnu na dokumentach na tle ruin zniszczonych budynków w mieście pośród gruzów.
Stanowcza reakcja Bahrajnu. 69 osób straciło obywatelstwo (zdj. ilustracyjne)

W skrócie

  • 69 osób zostało pozbawionych obywatelstwa Bahrajnu z powodu rzekomego sympatyzowania z Iranem i współpracy z zagranicznymi podmiotami.
  • Według MSW Bahrajnu proces odebrania obywatelstwa został przeprowadzony zgodnie z artykułem 10/3 Bahrajńskiej Ustawy o Obywatelstwie i królewskimi dyrektywami.
  • Bahrajński Instytut Praw i Demokracji potępił działania władz, określając je jako "początek niebezpiecznej ery represji" i podkreślił, że to pierwszy taki incydent od 2019 roku.
Osoby, którym odebrane zostało obywatelstwo, miały sympatyzować z - jak podkreśliło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Bahrajnu - wrogimi działaniami Iranu. Zarzuca im się także współpracę z zagranicznymi podmiotami.

Władze kraju miały pozbawić obywatelstwa łącznie 69 osób. Wśród nich znajdują się zarówno ludzie podejrzewani o wyżej przedstawione czyny, jak i ich rodziny. Nie wszystkie te osoby były pochodzenia bahrajńskiego.

Kilkadziesiąt osób straciło obywatelstwa. W tle wojna w Iranie

Jak przekazała agencja Reutera, proces odebrania obywatelstw został przeprowadzony zgodnie z "królewskimi dyrektywami Hamada ibn Isa Al Chalify i opierają się na artykule 10/3 Bahrajńskiej Ustawy o Obywatelstwie". Wspomniane przepisy mają zezwalać na cofnięcie obywatelstwa w razie "wyrządzenia szkody interesom Królestwa lub działania sprzecznego z obowiązkiem lojalności wobec niego".

Niewykluczone, że w kolejnych tygodniach obywatelstwo utracą kolejne osoby. Bahrajńskie MSW kontynuuje działania sprawdzające, których celem jest dalsza weryfikacja powiązań tamtejszej ludności z Iranem.

Bahrajn. Pierwsza taka akcja od lat. Ludzie zostali pozbawieni obywatelstwa

Dyrektor Bahrajńskiego Instytutu Praw i Demokracji (BIRD) z siedzibą w Londynie, cytowany przez agencję Reutera, potępił działania władz Bahrajnu, określając je mianem "początku niebezpiecznej ery represji". W jego ocenie decyzje o cofnięciu obywatelstwa zostały wydane "bez gwarancji prawnych czy prawa do odwołania".

Jak oświadczył BIRD, przeprowadzona akcja jest pierwszą taką od wielu lat. W latach 2012-2019 Bahrajn odebrał obywatelstwo co najmniej 990 obywatelom.

W trakcie wojny na Bliskim Wschodzie, która rozpoczęła się 28 lutego od ataku sił Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, siły Teheranu ostrzelały cele w Bahrajnie i innych państwach Zatoki Perskiej, w których znajdują się amerykańskie bazy wojskowe.

Źródło: Reuters

