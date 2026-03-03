Bliski Wschód
Bliski Wschód

Pierwszy taki głos z Iranu. Chodzi o wybór nowego najwyższego przywódcy

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Wybór najwyższego przywódcy Iranu "nie zajmie dużo czasu" - oświadczył członek Zgromadzenia Ekspertów, które ma wskazać nowego lidera państwa. Wyłonienie następcy zabitego w sobotę Alego Chameneiego miałoby pomóc w utrzymaniu jedności kraju. Obecnie władza w Teheranie jest w rękach trzech osób.

Zgromadzenie Ekspertów ma wybrać nowego najwyższego przywódcę Iranu, następcę Alego Chameneiego
Zgromadzenie Ekspertów ma wybrać nowego najwyższego przywódcę Iranu. Na zdj. Ali ChameneiATTA KENARE; LEADER OFFICEAFP

W skrócie

  • Wybór nowego najwyższego przywódcy Iranu zostanie dokonany przez Zgromadzenie Ekspertów, które składa się z 88 duchownych.
  • Obecnie władzę w Iranie sprawuje trzyosobowa rada tymczasowa: prezydent, szef sądownictwa oraz imam zarządzający systemem irańskich seminariów duchownych.
  • Wśród potencjalnych kandydatów na stanowisko najwyższego przywódcy wskazywany jest drugi syn Chameneiego, Mojtaba, jednak nie wiadomo, kiedy i w jaki sposób Zgromadzenie Ekspertów przeprowadzi głosowanie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wyboru nowego najwyższego przywódcy Iranu dokona Zgromadzenie Ekspertów. Rada składa się z 88 osób duchownych, którzy chcą podtrzymać ustrój teokratyczny.

Jeden z członków tego zgromadzenia przekazał, że wybór następcy Alego Chameneiego "nie zajmie dużo czasu" - podała we wtorek irańska agencja informacyjna ISNA.

Zgodnie z konstytucją Iranu władzę w kraju sprawuje obecnie trzyosobowa rada tymczasowa. Tworzą ją prezydent Masud Pezeszkian, szef władzy sądowniczej Golamhosejn Mohseni Eżei oraz imam Alireza Arafi - zarządca systemu irańskich seminariów duchownych.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Najwyższy przywódca Iranu nie żyje

Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf stwierdził, że reżim "przygotowywał się na te (kryzysowe - red.) momenty" i "zaplanował wszystkie scenariusze".

Zobacz również:

Eskalacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem może wywrócić do góry nogami siatkę sojuszy na Bliskim Wschodzie. Na zdjęciu od lewej: Binjamin Netanjahu, Donald Trump i prezydent Iranu Mesud Pezeszkian
Bliski Wschód

Ryzykowna decyzja Iranu. Może na lata wywrócić układ sił w całym regionie

Łukasz Rogojsz
Łukasz Rogojsz

    - Wraz z utworzeniem rady przywódczej ukształtuje się niewyobrażalna siła i spójność - oświadczył, cytowany przez telewizję CNN.

    Iran. Nie żyje ajatollah Ali Chamenei. Miał 86 lat

    Ajatollah Ali Chamenei, którzy przez ostatnie dekady (od 1989 roku) utrzymywał teokratyczną władzę w Iranie, zginął w sobotnim zmasowanym ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych. Miał 86 lat.

    Chamenei panował dłużej niż jego poprzednik Ruhollah Chomejni i rozszerzył klasę duchowieństwa szyickiego. Eksperci twierdzą, że szybkie wybranie jego następcy pomoże w utrzymaniu kontroli nad Iranem i zapewnieniu integralności terytorialnej państwa.

    Zobacz również:

    Premier Izraela Binjamin Netanjahu zabrał głos ws. wojny w Iranie. Zdjęcie ilustracyjne
    Bliski Wschód

    Netanjahu powiedział, do kiedy potrwa wojna. Padła jasna deklaracja

    Marcin Boniecki
    Marcin Boniecki

      Nie wiadomo kiedy i w jaki sposób Zgromadzenie Ekspertów miałoby się zebrać na głosowanie nad wyborem nowego lidera. Teheran znajduje się pod ostrzałem amerykańsko-izraelskich pocisków.

      Jednym z priorytetów Stanów Zjednoczonych podczas ataku na Iran było wyeliminowanie przywódców, którzy przy pomocy wspierającego ich Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej mieli dążyć - jak tłumaczył Waszyngton - do odbudowy potęgi nuklearnej. Nowy przywódca prawdopodobnie mógłby stać się kolejnym celem USA i Izraela.

      Wśród potencjalnych kandydatów na najwyższego przywódcę wskazywany jest przede wszystkim drugi syn Chameneiego, Mojtaba.

      Źródła: Reuters, AP, CNN

      Zobacz również:

      Samolot z Dubaju wylądował w Warszawie. Rejs zorganizowała linia lotnicza Flydubai
      Polska

      Pierwsze samoloty z Dubaju wylądowały w Polsce. "Widzieliśmy te rakiety"

      Marcin Boniecki
      Marcin Boniecki
      "Wydarzenia": Ofensywa PiS. Prezes zapowiada początek marszu po władzęPolsat News

      Najnowsze