W skrócie Wybór nowego najwyższego przywódcy Iranu zostanie dokonany przez Zgromadzenie Ekspertów, które składa się z 88 duchownych.

Obecnie władzę w Iranie sprawuje trzyosobowa rada tymczasowa: prezydent, szef sądownictwa oraz imam zarządzający systemem irańskich seminariów duchownych.

Wśród potencjalnych kandydatów na stanowisko najwyższego przywódcy wskazywany jest drugi syn Chameneiego, Mojtaba, jednak nie wiadomo, kiedy i w jaki sposób Zgromadzenie Ekspertów przeprowadzi głosowanie.

Wyboru nowego najwyższego przywódcy Iranu dokona Zgromadzenie Ekspertów. Rada składa się z 88 osób duchownych, którzy chcą podtrzymać ustrój teokratyczny.

Jeden z członków tego zgromadzenia przekazał, że wybór następcy Alego Chameneiego "nie zajmie dużo czasu" - podała we wtorek irańska agencja informacyjna ISNA.

Zgodnie z konstytucją Iranu władzę w kraju sprawuje obecnie trzyosobowa rada tymczasowa. Tworzą ją prezydent Masud Pezeszkian, szef władzy sądowniczej Golamhosejn Mohseni Eżei oraz imam Alireza Arafi - zarządca systemu irańskich seminariów duchownych.

Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf stwierdził, że reżim "przygotowywał się na te (kryzysowe - red.) momenty" i "zaplanował wszystkie scenariusze".

- Wraz z utworzeniem rady przywódczej ukształtuje się niewyobrażalna siła i spójność - oświadczył, cytowany przez telewizję CNN.

Ajatollah Ali Chamenei, którzy przez ostatnie dekady (od 1989 roku) utrzymywał teokratyczną władzę w Iranie, zginął w sobotnim zmasowanym ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych. Miał 86 lat.

Chamenei panował dłużej niż jego poprzednik Ruhollah Chomejni i rozszerzył klasę duchowieństwa szyickiego. Eksperci twierdzą, że szybkie wybranie jego następcy pomoże w utrzymaniu kontroli nad Iranem i zapewnieniu integralności terytorialnej państwa.

Nie wiadomo kiedy i w jaki sposób Zgromadzenie Ekspertów miałoby się zebrać na głosowanie nad wyborem nowego lidera. Teheran znajduje się pod ostrzałem amerykańsko-izraelskich pocisków.

Jednym z priorytetów Stanów Zjednoczonych podczas ataku na Iran było wyeliminowanie przywódców, którzy przy pomocy wspierającego ich Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej mieli dążyć - jak tłumaczył Waszyngton - do odbudowy potęgi nuklearnej. Nowy przywódca prawdopodobnie mógłby stać się kolejnym celem USA i Izraela.

Wśród potencjalnych kandydatów na najwyższego przywódcę wskazywany jest przede wszystkim drugi syn Chameneiego, Mojtaba.

