"Pierwszy taki atak". Irańskie media piszą o ogromnej eksplozji

Izraelski dron zaatakował jeden z zakładów na polach gazowych na południu Iran, doszło do potężnego wybuchu i pożaru - podały w sobotę media powiązane z irańską Gwardią Rewolucyjną. Izrael jednak do tej pory nie skomentował tych doniesień. Jeśli informacje te okazałyby się prawdziwe, byłby to pierwszy atak Izraela na irański przemysł wydobycia ropy i gazu.