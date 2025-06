Z wypowiedzi anonimowego wojskowego dla portalu Times of Israel wynika, że Izraelskie Siły Powietrzne przeprowadziły do tej pory pięć fal ataków w Iranie. - W sumie przeprowadzono setki uderzeń - dodało źródło.

Po rozpoczęciu operacji izraelska armia wydała komunikat, w którym stwierdziła, że Iran potajemnie rozwija plan "technologicznego zaawansowania wszystkich elementów rozwoju broni nuklearnej ". "W ostatnich miesiącach zgromadzone informacje wywiadowcze dostarczyły dowodów na to, że irański reżim zbliża się do punktu, z którego nie ma już odwrotu" - czytamy w oświadczeniu.

Jak wskazano, wysiłki irańskiego reżimu zmierzające do wyprodukowania tysięcy kilogramów wzbogaconego uranu, umożliwiają wzbogacanie go do poziomu wojskowego, a co za tym idzie "uzyskanie broni jądrowej w krótkim czasie". Według izraelskiej armii "w ramach tego planu, wysocy rangą naukowcy nuklearni w Iranie pracują nad tajnym opracowaniem wszystkich komponentów potrzebnych do opracowania broni jądrowej".