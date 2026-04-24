W skrócie Pete Hegseth skrytykował brak zaangażowania Europy na Bliskim Wschodzie i wezwał Europejczyków do aktywnego udziału w odblokowaniu cieśniny Ormuz.

Podczas briefingu prasowego w Pentagonie Hegseth zaprzeczył informacjom o przepływie dziesiątek irańskich statków przez amerykańską blokadę i podkreślił jej skuteczność.

Hegseth poinformował, że Donald Trump wydał rozkaz niszczenia szybkich łodzi mogących zakłócać ruch, a zawieszenie broni z Iranem zostało przedłużone bezterminowo.

Trwa amerykańska blokada cieśniny Ormuz, Zatoki Osmańskiej i części Morza Arabskiego, choć według źródeł CBS w amerykańskiej administracji zdołało się przez nią przedrzeć już dziesiątki irańskich statków.

Podczas briefingu prasowego w Pentagonie amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth zaprzeczył tym doniesieniom i ponownie skrytykował Europę za niezaangażowanie się na Bliskim Wschodzie.

- Nie liczymy na Europę, ale oni potrzebują cieśniny Ormuz o wiele bardziej niż my i być może zechcą zacząć mniej mówić i organizować mniej wymyślnych konferencji w Europie, a zamiast tego wsiąść do łodzi. To o wiele bardziej ich walka niż nasza - powiedział Hegseth.

Sekretarz wojny USA odniósł się także do zaplanowanego na środę szczytu w Londynie, podczas którego delegacje z około 50 państw pod patronatem Wielkiej Brytanii będą szukały rozwiązania w sprawie wojny na Bliskim Wschodzie.

Pete Hegseth otwarcie szydził z tej inicjatywy, nazywając ją "śmieszną konferencją".

- To nie są poważne działania (...). To dzwonek alarmowy dla krajów na całym świecie. Albo macie możliwości, albo nie. W przeciwnym razie jesteście zdani na łaskę kraju takiego jak Iran, a jedynym krajem, który może coś z tym zrobić, są Stany Zjednoczone - powiedział Hegseth, stwierdzając, że delegacji w Londynie będą "siedziały i rozmawiały o tym, że może kiedyś coś zrobią, jak się wszystko skończy".

- Europa i Azja czerpały korzyści z naszej ochrony przez dziesięciolecia, ale czas jazdy na gapę się skończył - zaznaczył polityk.

Hegseth: Oczyszczenie cieśniny Ormuz z min "we właściwym czasie"

Hegseth zapewnił także, że amerykańska blokada morska jest skuteczna, potwierdził także, że Donald Trump wydał rozkaz niszczenia szybkich łodzi, które mogłyby zakłócać ruch statków. Jednocześnie stwierdził, że flota Korpusu Strażników Rewolucji nie stanowi większego zagrożenia i została "zredukowana do bandy piratów z flagą".

- Jeśli Iran będzie rozmieszczał miny lub w inny sposób zagrażał amerykańskiej żegludze handlowej albo siłom USA, będziemy strzelać, by zniszczyć. Bez wahania - powiedział Hegseth, jednak odmówił podania szczegółów pytany o to, czy rozminowanie cieśniny Ormuz może potrwać sześć miesięcy.

- Jesteśmy pewni naszych zdolności do oczyszczenia wszelkich zidentyfikowanych min we właściwym czasie - stwierdził polityk.

Sekretarz wojny zaprzecza niekorzystnym dla USA doniesieniom. "Nikt nie wypływa z cieśniny Ormuz"

Hegseth stwierdził także, że co najmniej 34 irańskie statki zawróciły po napotkaniu amerykańskiej blokady. Według raportu grupy Vortex przywoływanego w środę przez "Financial Times" co najmniej takiej same liczbie irańskich statków udało się ominąć blokadę.

- Nikt nie wypływa z cieśniny Ormuz gdziekolwiek na świecie bez zgody Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych - przekonywał Hegseth.

We wtorek Donald Trump poinformował, że zawieszenie broni z Iranem zostało przedłużone bezterminowo. Według nieoficjalnych informacji agencji Reutera jeszcze w piątek w Islamabadzie może dojść do wznowienia pertraktacji pokojowych.

"Wydarzenia": Kolumbijczycy okradli Polkę. Zostali zatrzymani na lotnisku Polsat News