W skrócie Pentagon rozszerza listę irańskich obiektów energetycznych, które mogą stać się celem ataku, w związku z groźbami Donalda Trumpa dotyczącymi "dnia elektrowni i mostów".

Amerykańscy urzędnicy debatują nad możliwością atakowania infrastruktury wykorzystywanej zarówno przez wojsko, jak i cywilów, aby uniknąć zarzutów o zbrodnie wojenne.

Termin ultimatum postawionego Iranowi przez prezydenta USA upływa we wtorek o godz. 20 czasu w Waszyngtonie, a Pentagon przygotowuje się na różne scenariusze.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Politico poinformowało, że Pentagon rozszerza listę irańskich obiektów energetycznych, które mogą zostać objęte atakami. Pod uwagę wzięto te miejsca, które dostarczają paliwo i energię zarówno cywilom, jak i wojsku. Serwis zwrócił uwagę, że może to być próba ucieczki od oskarżeń dotyczących zbrodni wojennych.

Według dwóch urzędników, na których powołało się Politico, amerykańscy planiści wojenni mają rewidować listę, ponieważ USA i Izrael po pięciu tygodniach nieprzerwanych ataków na obiekty lądowe poszukują nowych celów w Iranie.

Wojna w Iranie. Pentagon szuka nowych celów, Trump chce uniknąć oskarżeń

Donald Trump - jak zauważyło Politico - znajduje się w coraz trudniejszej sytuacji, a to ze względu na fakt, iż Amerykanom kończą się strategiczne cele ataków w Iranie. Na dodatek reżim z Teheranu "dławi globalną gospodarkę blokadą cieśniny Ormuz".

Ze względu na sytuację przed administracją amerykańskiego prezydenta zaczęły pojawiać się dwie opcje. Mowa o rozpoczęciu operacji lądowej, a tym samym przedłużeniu wojny, która jest niepopularna wśród opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, lub ataku na infrastrukturę cywilną, co stanowiłoby naruszenie prawa międzynarodowego.

Z tej perspektywy najlepszym rozwiązaniem może okazać się możliwość, z której skorzystał również Izrael, czyli ataki na cele, które zaopatrują zarówno wojsko, jak i cywilów.

Doniesienia te pojawiły się niedługo po tym, jak Trump zagroził, że "każdy most w Iranie zostanie zniszczony, a każda elektrownia stanie w płomieniach, eksploduje i nigdy więcej nie zostanie użyta".

Bliski Wschód. Trump: To Iran dopuszcza się zbrodni wojennych

Obecnie urzędnicy Pentagonu debatują nad ewentualnym wprowadzeniem w życie wspomnianej groźby prezydenta USA. Jeden z informatorów Politico ujawnił, że problem dotyczy tego, w którym miejscu "wyznaczyć granicę między celami wojskowymi a cywilnymi".

Sam Trump podczas poniedziałkowej konferencji prasowej dotyczącej wojny z Iranem stwierdził z kolei, że naród irański "z zadowoleniem przyjąłby ataki na infrastrukturę energetyczną".

- Będą gotowi to znieść, żeby mieć wolność. (...) Chcą, żebyśmy kontynuowali bombardowania - mówił.

Ponadto podczas dorocznego wydarzenia wielkanocnego w Białym Domu, które odbyło się w poniedziałek rano, prezydent USA zaznaczył, że "nie martwi się" bombardowaniem cywilnych elektrowni i że to Iran dopuszcza się zbrodni wojennych.

- Wiesz, co to jest zbrodnia wojenna? Posiadanie broni jądrowej. (...) Pozwolenie choremu krajowi, z obłąkanym przywódcą, na posiadanie broni jądrowej - to zbrodnia wojenna - ocenił Trump.

USA naruszą Konwencję Genewską? Były amerykański prokurator wojskowy: Obawy są uzasadnione

Politico przypomniało, że Konwencja Genewska, która reguluje międzynarodowe prawo humanitarne, dopuszcza pewną swobodę działania, w przypadku, gdy miejsca ataków wykorzystywane są zarówno przez wojsko, jak i ludność cywilną. - Zanim cele zostaną zatwierdzone, muszą przejść kontrolę prawną - podkreślił Sean Timmons, były główny prokurator wojskowy.

- Niektóre obiekty infrastruktury cywilnej, jeśli są wykorzystywane również przez wojsko, mogą zgodnie z prawem wojennym stanowić uzasadniony cel. Obawy, że może to przybrać nadmierne rozmiary, są uzasadnione… jednak istnieją mechanizmy kontroli i równowagi - podkreślił.

Serwis zauważył jednak, że Sekretarz Obrony Pete Hegseth zlikwidował biura Pentagonu, które pomagają w namierzaniu celów wojskowych i zapobieganiu krzywdzie ludności cywilnej, co może oznaczać mniejszy nadzór na tego typu kwestiami.

"Zwolnieni pracownicy pomagali dowódcom wojskowym w wyborze celów, które mogłyby oszczędzić życie cywilom, a także badali ataki, które miały miejsce, aby w przyszłości lepiej chronić ludność cywilną" - wskazuje Politico.

Trump postawił Iranowi ultimatum. Zapowiedział "dzień elektrowni i mostów"

Przypomnijmy, że termin stawianego przez amerykańskiego prezydenta ultimatum upływa we wtorek o godz. 20 w Waszyngtonie (godz. 2 w środę w Polsce).

"Wtorek będzie dniem elektrowni i dniem mostów w jednym. Czegoś takiego jeszcze nie było. Otwórzcie tę pier... cieśninę, wy szaleni dranie, albo będziecie żyli w piekle" - głosił wpis Trumpa, który pojawił się na platformie Truth Social.

- Jeśli się nie wykażą i będą chcieli utrzymać cieśninę zamkniętą, stracą każdą elektrownię i każdy inny zakład w całym kraju - ostrzegł Trump.

Rzecznika Białego Domu Karoline Leavitt komentując groźby Trumpa, podkreśliła, że teraz "zadaniem Pentagonu jest przygotowanie się, aby dać naczelnemu dowódcy maksymalną swobodę działania".

- To nie oznacza, że prezydent podjął decyzję. Reżim irański ma czas do jutra do godziny 20:00, aby zawrzeć porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi. Jeśli tego nie zrobią, prezydent odeśle ich z powrotem do epoki kamienia łupanego, tak jak obiecał - mówiła Leavitt.

Źródło: Politico

