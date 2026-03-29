Bliski Wschód
Pentagon szykuje operacje lądowe. Wskazują możliwe scenariusze

Marta Stępień

Pentagon od tygodni przygotowuje plany operacji sił lądowych w Iranie - podał "Washington Post". Według dziennika rozważany jest m.in. desant w pobliżu cieśniny Ormuz. Planowane działania nie mają stanowić inwazji na pełną skalę - miałyby zająć kilka tygodni, choć pojawiają się też głosy sugerujące, że trwałyby nawet "parę miesięcy". Decyzja w sprawie wysłania wojsk lądowych nie została jeszcze zatwierdzona przez Biały Dom.

Donald Trump nie podjął jeszcze decyzji o wysłaniu wojsk lądowych do Iranu
USA mają przygotowywać plany operacji lądowych w Iranie

W skrócie

  • Pentagon przygotowuje plany operacji lądowych w Iranie, w tym desant w pobliżu cieśniny Ormuz.
  • Administracja Donalda Trumpa rozważa również scenariusze zajęcia wyspy Chark, a czas trwania operacji oceniany jest na tygodnie lub "parę miesięcy".
  • Decyzja o wysłaniu wojsk lądowych do Iranu nie została jeszcze podjęta przez Biały Dom. Na Bliski Wschód przybyły wcześniej tysiące amerykańskich żołnierzy, kolejne oddziały są w drodze.
Według "Washington Post", które powołuje się na amerykańskich urzędników, potencjalne działania na lądzie miałyby obejmować naloty z udziałem sił specjalnych i regularnej piechoty.

USA wyślą wojska lądowe do Iranu? Na stole co najmniej dwa scenariusze działań

Wśród omawianych w administracji Donalda Trumpa scenariuszy są m.in. zajęcie wyspy Chark w Zatoce Perskiej, gdzie znajduje się główny terminal eksportu irańskiej ropy naftowej i gazu. Inne możliwości to desant na obszary wybrzeża w pobliżu cieśniny Ormuz w celu znalezienia i zniszczenia broni, która może być wykorzystywana do ataków na statki handlowe i wojskowe.

Jeden z informatorów stwierdził, że realizacja rozważanych celów prawdopodobnie zajmie "tygodnie, a nie miesiące". Inny określił potencjalny czas trwania operacji na "parę miesięcy".

Państwa Zatoki Perskiej mają tracić cierpliwość w sprawie wojny w Iranie i strategii USA
Bliski Wschód

Państwa Zatoki Perskiej mają tracić cierpliwość. "Rośnie frustracja wobec USA"

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

Donalda Trump nie podjął jeszcze decyzji. USA wysyłają kolejne oddziały

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała w oświadczeniu, że decyzja w sprawie użycia wojsk lądowych nie została dotąd podjęta.

"Zadaniem Pentagonu jest przygotowanie się do tego, by dać naczelnemu dowódcy maksymalną swobodę decyzyjną. To nie oznacza, że prezydent podjął decyzję" - oznajmiła.

Trump w ubiegłym tygodniu zdawał się wykluczać wysłanie wojsk lądowych do Iranu, lecz tydzień później Leavitt zagroziła, że prezydent "jest gotowy rozpętać piekło", jeśli Iran nie zawrze pokoju w ramach trwających negocjacji. W piątek sekretarz stanu USA Marco Rubio zapewniał, że USA są w stanie osiągnąć wszystkie cele bez angażowania sił na lądzie.

W ostatnich dniach na Bliski Wschód dotarły tysiące amerykańskich żołnierzy, w tym tych z piechoty morskiej. Kolejne oddziały są w drodze.

Portal Axios i "Wall Street Journal" donosiły również w ostatnich dniach, że administracja rozważa wysłanie kolejnych 10 tysięcy żołnierzy lądowych na Bliski Wschód, uzupełniając tych, którzy już tam stacjonują.

Nowe siły USA przybyły na Bliski Wschód
Bliski Wschód

Nowe siły USA dotarły na Bliski Wschód. Media donoszą, że to nie koniec

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz
