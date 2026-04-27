W skrócie J.D. Vance kwestionuje wiarygodność informacji Pentagonu, dotyczących zapasów broni i wojny z Iranem oraz przedstawia swoje obawy Donaldowi Trumpowi.

Pete Hegseth ma przekazywać Trumpowi wyłącznie optymistyczne informacje o stanie armii USA, które według niektórych doradców są niepełne.

W Pentagonie występuje znana rywalizacja między Hegsethem a Danem Driscollem, a Hegseth utrzymuje bliskie relacje z Trumpem, od których zależy jego kariera.

Dwóch amerykańskich urzędników w rozmowie z "The Atlantic" przekazało, że wiceprezydent USA J.D. Vance kwestionuje dokładność informacji na temat wojny w Iranie, jakie przekazywane są przez Pentagon.

Jak czytamy, Vance obawia się m.in. o "dostępność niektórych systemów rakietowych", co - zdaniem kilka osób zaznajomionych ze sprawą - miał poruszyć podczas rozmów z Donaldem Trumpem.

W publikacji zaznaczono, że konsekwencje znacznego uszczuplenia amerykańskich zapasów rakiet, które - jak obawia się Vance - mogą być zaniżane, mogłyby być "katastrofalne". Siły USA musiałyby bowiem "korzystać z tych samych zapasów, aby bronić Tajwanu przed Chinami, Korei Południowej przed Koreą Północną i Europy przed Rosją".

USA. Vance zaniepokojony zasobami armii. Pentagon może nie mówić całej prawdy

Rozmówcy "The Atlantic" stwierdzili, iż wiceprezydent USA ,nie chcąc oskarżać szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha czy generała Dana Caina, przedstawił Trumpowi obawy, dotyczące zapasów broni, jako swoje własne. W ten sposób J.D. Vance stara się "uniknąć tworzenia podziałów" w administracji.

W tym samym czasie Hegseth - jak wskazuje gazeta - przekazuje Trumpowi wyłącznie dobre informacje, które następnie prezydent powtarza opinii publicznej, jak np. to, że USA mają "praktycznie nieograniczone zapasy broni", czy że siły amerykańskie odnoszą zwycięstwo na Bliskim Wschodzie.

"Niektórzy doradcy sugerowali, że optymistyczne nastawienie Hegsetha i chwilami wojownicze podejście do prasy zdają się mieć na celu przekazanie prezydentowi tego, co chce usłyszeć" - podaje "The Atlantic", dodając, że szef Pentagonu wie, jak rozmawiać z Trumpem.

Rzeczywistość może jednak odbiegać od tego, co mówi Hegseth. Zdaniem rozmówców miesięcznika opinie wydawane przez Pentagon "w najlepszym razie przedstawiają niepełny obraz". Jednak rzecznik Departamentu Wojny Sean Parnell stwierdził, że informacje przekazywane Trumpowi nie są zakłamane.

Hegseth musi mieć dobre relacje z Trumpem. Od tego może zależeć jego kariera

Urzędnicy i doradcy, z którymi rozmawiali dziennikarze "The Atlantic" przekazali, że używanie m.in. pocisków przechwytujących doprowadziło do poważnych braków w zasobach amerykańskiej armii. Tym samym przyczyniło się to do "osłabienia zdolności USA do prowadzenia przyszłych wojen".

Jeden z wysokich rangą urzędników ocenił, że Vance postrzega swoją przyszłość w polityce przez pryzmat wyniku wydarzeń w Iranie. Podobnie ma być z Hegsethem, którego kariera "zależy od utrzymania poparcia prezydenta za wszelką cenę".

Urzędnicy z Białego Domu stwierdzili w rozmowie z redakcją, że szef Pentagonu i Trump "pozostają w bliskich relacjach". "Hegseth ma mniej zwolenników wśród republikanów w Kongresie niż wielu innych sekretarzy gabinetu, co sprawia, że jest całkowicie zależny od przychylności Trumpa" - czytamy.

"Tajemnica poliszynela w Pentagonie". Hegseth i Vance rywalizują?

Na korzyść J.D. Vance'a ma działać także jego bliska znajomość z Danem Driscollem, sekretarzem armii. To on, zamiast Hegestha, został oddelegowany przez Biały Dom do Kijowa w zeszłym roku, aby uczestniczyć w rozmowach pokojowych między Ukrainą a Rosją.

"Rywalizacja Hegsethia z Driscollem jest w Pentagonie tajemnicą poliszynela" - dodaje miesięcznik. Szef Departamentu Wojny i sekretarz armii nie zgadzają się w wielu kwestiach - m.in. jeśli chodzi o personel na wysokim szczeblu w wojsku.

"The Atlantic" nadmienia też, że podczas gdy Pete Hegseth przewidywał, że wojna na Bliskim Wschodzie szybko dobiegnie końca, konflikt pogrąża się w większym chaosie, a USA codziennie tracą na tym pieniądze.

Źródło: "The Atlantic"

