W skrócie Pakistan i Turcja planują szybkie wysłanie wojsk do Arabii Saudyjskiej w związku z nasileniem konfliktu z bojownikami Huti z Jemenu.

O decyzji rozmieszczenia żołnierzy poinformowano po pilnym spotkaniu przedstawicieli Arabii Saudyjskiej, Pakistanu i Turcji w Rijadzie, zgodnie z wcześniejszym porozumieniem o wzajemnej obronie.

W ostatnim czasie odnotowano eskalację działań zbrojnych między Arabią Saudyjską a Huti, w tym ponad 1000 nalotów na pozycje Huti, oraz zapowiedź ataków odwetowych.

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Decyzja o "szybkim rozmieszczeniu" żołnierzy Pakistanu i Turcji w Arabii Saudyjskiej zapadła po zorganizowanym w Rijadzie pilnym spotkaniu przedstawicieli wspomnianych państw.

"Zgodziliśmy się natychmiast przejść do praktycznej implementacji zobowiązania o wzajemnej obronie i podjąć konieczne środki mające na celu zapewnienie szybkiego rozmieszczenia sił zbrojnych i zdolności bojowych (w Arabii Saudyjskiej - red.)" - napisano we wspólnym oświadczeniu.

Arabia Saudyjska. Wsparcie wojskowe z Pakistanu i Turcji

"Podczas spotkania potwierdzono solidarność i jedność naszych państw w stawianiu czoła ohydnym atakom przeciwko Królestwu i miejscom świętym" - przekazało saudyjskie ministerstwo obrony w komunikacie na platformie X.

W sierpniu Arabia Saudyjska, Pakistan i Turcja podpisały w Mekce porozumienie o wzajemnej obronie. Zakłada ono, że atak na którykolwiek z krajów będzie uważany za atak na wszystkie trzy państwa.

Bliski Wschód. Eskalacja konfliktu między Arabią Saudyjską a ruchem Huti

W ostatnim czasie doszło do eskalacji konfliktu między Arabią Saudyjską a bojówkami Huti działającymi w Jemenie i wspieranymi przez Iran. Rijad wspiera siły rządowe w Jemenie, które starają się odbić stolicę kraju, Sanę - okupowaną przez Hutich od 2014 roku.

W poniedziałek jemeński rząd poinformował o ponad 1000 bombardowaniach przeprowadzonych na pozycje ruchu Huti, w tym również w samej stolicy. W atakach z powietrza bierze udział koalicja, na której czele stoi Arabia Saudyjska.

W odpowiedzi Huti zapowiedzieli w poniedziałek przeprowadzenie uderzeń odwetowych. Niedługo później w Rijadzie rozległy się odgłosy eksplozji.



