Oszukali USA? Trump przyznaje: Wysłaliśmy im dużo broni

W skrócie Donald Trump poinformował, że USA prowadzą negocjacje z Iranem w sprawie zakończenia działań wojennych i liczy na zawarcie porozumienia do poniedziałku.

Prezydent USA przekazał, że jego kraj wysłał broń protestującym Irańczykom za pośrednictwem Kurdów oraz że część tej broni mogła zostać zatrzymana przez Kurdów.

Trump zagroził, że jeśli nie dojdzie szybko do porozumienia, rozważy wysadzenie wszystkiego w powietrze i przejęcie irańskich zasobów ropy.

W niedzielnym wywiadzie dla telewizji Fox News Donald Trump wyraził nadzieję, że wkrótce uda się zakończyć ponad miesięczną wojnę na Bliskim Wschodzie.

Amerykański prezydent przekazał, że obecnie jego wysłannicy prowadzą negocjacje ze stroną irańską, która jest gotowa do zawarcia ugody.

Jednocześnie zagroził, że jeśli nie uda się szybko wypracować warunków pokoju w Iranie, jest gotów przejąć całe zasoby ropy naftowej kraju.

Protesty w Iranie. Trump: wysłaliśmy dużo broni

Trump poinformował Fox News, że wcześniej w tym roku irański reżim zamordował 45 tysięcy pokojowych protestujących. Amerykański prezydent już w styczniu groził najwyższemu przywódcy Alemu Chameneiemu, że jeśli władze nie przestaną stosować przemocy wobec demonstrantów, USA odpowiedzą na to atakiem.

Jak przekazał w najnowszym wywiadzie, Stany Zjednoczone wsparły wówczas protestujących, wysyłając im broń za pośrednictwem Kurdów.

- Wysłaliśmy im dużo broni. Wysłaliśmy (broń) Kurdom - mówił. Dodał, że sądzi, iż Kurdowie ją zatrzymali.

Pokój na Bliskim Wschodzie. Trump wskazał datę

Amerykański przywódca poinformował, że Irańczycy biorący udział w negocjacjach, zostali objęci amnestią. Trump wyraził nadzieję, iż Waszyngton i Teheran zdołają wypracować porozumienie w sprawie zakończenia działań wojennych do poniedziałku.

- Jeśli nie zawrą szybko porozumienia, rozważam wysadzenie wszystkiego w powietrze i przejęcie ropy - dodał.

To już kolejna zapowiedź rychłego zakończenia wojny w Iranie padająca z ust Donalda Trumpa. Wcześniej prezydent USA zapewniał, że Iran "bardzo chce zawrzeć porozumienie" ze Stanami Zjednoczonymi i przekazał mu cenny prezent związany z cieśniną Ormuz.

Pod koniec marca przekonywał zaś, że Teheran "błaga" o zawarcie porozumienia, a część Irańczyków chce, aby to on został najwyższym przywódcą w kraju.

Strona irańska zaprzeczała jednak, jakoby Teheran i Waszyngton miały w najbliższym czasie zawrzeć ugodę.

Donald Trump daje Iranowi ultimatum. "48 godzin"

W sobotę Trump zapowiedział na platformie Truth Social, że Iran ma jeszcze 48 godzin na zawarcie porozumienia albo otwarcie cieśniny Ormuz.

"Pamiętacie, jak dałem Iranowi dziesięć dni na zawarcie porozumienia lub otwarcie cieśniny Ormuz? Czas ucieka" - pisał. Polityk poinformował także, że uratowany członek załogi F-15, zestrzelonego nad Iranem w piątek, jest poważnie ranny.

W poniedziałek o godz. 13 (19 czasu polskiego) Trump ma przeprowadzić razem z przedstawicielami sił zbrojnych konferencję prasową w Gabinecie Owalnym.

Źródło: Reuters, AFP

