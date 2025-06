Oświadczenie Netanjahu po ataku USA. "Punkt zwrotny w historii"

Premier Izraela Binjamin Netanjahu podziękował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi po atakach na Iran. Ocenił, że uderzenia to "punkt zwrotny w historii". Zdaniem izraelskiego polityka "pomoże to poprowadzić Bliski Wschód, i nie tylko, do przyszłości dobrobytu i pokoju". Jak donoszą obie strony, atak USA na irańskie obiekty nuklearne odbył się w porozumieniu i koordynacji z Izraelem.