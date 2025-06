Trump ironicznie odniósł się do Chameneiego, twierdząc, że uratował go przed "haniebną śmiercią".

W jednym z opublikowanych w piątek wpisów w mediach społecznościowych Donald Trump w ironiczny sposób odnosił się do postaci irańskiego przywódcy, nazywając go "tak zwanym Najwyższym Przywódcą" .

Republikanin potępił ajatollaha za ogłoszenie zwycięstwa w wojnie i stwierdził, że "choć wiedział, gdzie się znajduje i mógł go zabić , uchronił go od bardzo paskudnej i haniebnej śmierci". Dodał, że po oświadczeniu ajatollaha wstrzymał prace nad zniesieniem sankcji przeciwko Iranowi.

Do słów Trumpa odniósł się w sobotę szef MSZ Iranu Abbas Aragczi. "Jeśli prezydent Trump szczerze chce dojść do porozumienia, powinien odłożyć na bok pozbawiony szacunku i niemożliwy do zaakceptowania ton w odniesieniu do najwyższego przywódcy, wielkiego ajatollaha Chameneiego i przestać ranić miliony jego oddanych wyznawców" - napisał na platformie X.