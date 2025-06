Ostrzeżenie dla Polaków. MSZ odradza wyjazdy do Izraela

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podniosło poziom ostrzeżenia dla podróżujących do Izraela do najwyższego. Resort odradza wszelkie wyjazdy. Jak poinformowano, przestrzeń powietrzna została zamknięta, a ruch lotniczy wstrzymany. MSZ apeluje do Polaków o śledzenie i przestrzeganie bieżących komunikatów lokalnych władz. "Unikaj zbiegowisk, demonstracji i sytuacji konfliktowych" - przekazano.