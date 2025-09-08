W poniedziałek izraelski minister obrony Israel Katz ostrzegł Hamas, że jeśli nie złoży broni, czeka go zniszczenie Strefy Gazy i własna zagłada.

- To ostatnie ostrzeżenie dla morderców i gwałcicieli z Hamasu w Strefie Gazy i luksusowych hotelach za granicą: uwolnijcie zakładników i złóżcie broń - albo Strefa Gazy zostanie zniszczona, a wy unicestwieni - powiedział Katz.

Ultimatum izraelskiego ministra pojawiło się po tym, jak prezydent USA Donald Trump napisał na swoim portalu społecznościowym Truth Social: "Wszyscy chcą, żeby zakładnicy wrócili do domu. Wszyscy chcą, żeby ta wojna się skończyła! Izraelczycy zaakceptowali moje warunki. Czas, żeby Hamas również je zaakceptował". Trump dodał, że ostrzegł Hamas przed konsekwencjami braku akceptacji. - To moje ostatnie ostrzeżenie, nie będzie kolejnego! - podkreślił.

Strefa Gazy. Hamas ogłasza gotowość do negocjacji

Palestyński ruch terrorystyczny Hamas ogłosił w niedzielę, że jest gotów natychmiast przystąpić do negocjacji na temat uwolnienia wszystkich zakładników w zamian za zakończenie wojny, wycofanie izraelskich żołnierzy z Gazy oraz utworzenie niezależnego rządu palestyńskiego. Oświadczenie zostało opublikowane w kanale Telegram.

Bliski Wschód. Kryzys humanitarny w Strefie Gazy się pogłębia

Według strony palestyńskiej w trwającej od blisko dwóch lat ofensywie izraelskiej armii w Strefie Gazy zginęło ponad 64 tys. Palestyńczyków, w zdecydowanej większości cywilów. Według organizacji praw człowieka szacunki te są zaniżone.

Izraelska operacja jest odwetem za atak Hamasu z początku października 2023 r., w którym zginęło ok. 1,2 tys. osób, a ponad 250 trafiło do niewoli. Według izraelskiej armii z 48 osób nadal przetrzymywanych przez Hamas co najmniej 20 wciąż żyje.

