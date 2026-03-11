W skrócie Hezbollah wystrzelił ponad 100 rakiet z Libanu w kierunku północnego Izraela, rozpoczynając operację "Zwiędłe Ziarno".

W odpowiedzi Izrael przeprowadził ataki na przedmieścia Bejrutu oraz infrastrukturę Hezbollahu w Libanie.

W Górnej Galilei jedna z rakiet spadła na dom, raniąc pięć osób, a w Libanie odnotowano serię eksplozji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Hezbollah i siły Iranu w Libanie przeprowadziły wspólny atak rakietowy na północny Izrael, co było pierwszym skoordynowanym atakiem od początku wojny - przekazał agencji Reutera izraelski urzędnik obrony. W odwecie Izrael przypuścił uderzenie na Dahieh - przedmieścia Bejrutu.

"Oprócz działań przechwytujących izraelskie siły powietrzne obecnie atakują gotowe do odpalenia wyrzutnie pocisków oraz dodatkowe obiekty infrastrukturalne należące do Hezbollahu w całym Libanie" - podały w komunikacie Siły Obrony Izraela.

Hezbollah zaatakował Izrael. Są ranni, wojsko reaguje

Izraelskie wojsko podkreśla, że Hezbollah atakuje cywilów. "Trwają działania mające na celu przechwycenie pocisków Hezbollahu. Siły Obronne Izraela z determinacją walczą z organizacją terrorystyczną Hezbollah po podjęciu świadomej decyzji o ataku na Izrael w imieniu reżimu irańskiego" - poinformowano w kolejnym oświadczeniu.

Rozwiń

Na terenie całego Izraela uruchomiono syreny alarmowe. Media informują, że w Górnej Galilei rakieta spadła na dom, w wyniku czego ucierpiało pięć osób. Strażacy zdecydowali się na odcięcie prądu, aby zapobiec wybuchowi pożaru.

Rozwiń

Odwet Izraela wobec Hezbollahu w Libanie

Pojawiły się doniesienia o serii eksplozji w Libanie - podała agencja AFP. Uderzenia wycelowane są w południowe rejonu stolicy, Bejrutu.

Izraelski urzędnik w rozmowie z agencją Reutera zaznaczył, że Izrael będzie kontynuował ataki, dopóki Hezbollah nie zostanie rozbrojony.

Rozwiń

Rzecznik sił Izraela płk Avichay Adaree zaapelował do cywilów w Bejrucie: Nie wracajcie do południowej dzielnicy aż do odwołania. "W wyniku poważnych zbrodni popełnionych przez organizację terrorystyczną Hezbollah izraelska armia wkrótce zadziała z dużą siłą przeciwko swoim instalacjom wojskowym, interesom i zdolnościom" - dodał w komunikacie, cytowanym przez AFP.

Według libańskiego ministra zdrowia Rakana Nassereddine'a i minister ds. społecznych Haneen Sayed w ciągu 10 dni wojny między Izraelem a Hezbollahem na Bliskim Wschodzie zginęły 634 osoby, a półtora tysiąca osób zostało rannych. Ponadto 800 tysięcy mieszkańców przesiedliło się.

Źródła: AFP, Reuters, The Times of Israel

"Polityczny WF": Ostateczny argument za kandydaturą Czarnka INTERIA.PL