W skrócie Amerykańskie Biuro Centralne (CENTCOM) poinformowało o śmierci trzech amerykańskich żołnierzy podczas operacji przeciwko Iranowi. Ponadto przekazano, że pięciu innych jest poważnie rannych.

CENTCOM potwierdziło, że trwają główne działania bojowe oraz akcje ratownicze. Zapowiedziało ponadto, że nie poda większej ilości informacji o ofiarach do czasu powiadomienia ich rodzin.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił atak na lotniskowiec USS Abraham Lincoln, czemu Amerykańskie Dowództwo Centralne stanowczo zaprzeczyło.

O śmierci żołnierzy armii Stanów Zjednoczonych poinformowało Amerykańskie Biuro Centralne (CENTCOM). Następnie doniesienia te potwierdził Pentagon.

"Trzech żołnierzy amerykańskich zginęło w akcji, a pięciu zostało poważnie rannych w ramach operacji 'Epic Fury'. Kilku innych odniosło lekkie obrażenia od odłamków i wstrząsy mózgu - są oni w trakcie powrotu do służby" - poinformowało Biuro w oficjalnym oświadczeniu.

Operacja w Iranie. Zginęło trzech amerykańskich żołnierzy

CENTCOM dodało, że "główne działania bojowe są kontynuowane, trwają działania ratownicze". Ponadto wytłumaczono, dlaczego wstrzymano się od przekazania dalszych informacji na temat ofiar.

"Wstrzymamy się z ujawnieniem dodatkowych informacji, w tym tożsamości poległych żołnierzy, do 24 godzin po powiadomieniu ich najbliższych" - zaznaczyło Amerykańskie Biuro Centralne.

Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone rozpoczęły masowe bombardowania Iranu i w sobotę zabiły jego najwyższego przywódcę - ajatollaha Alego Chameneiego. Ataki kontynuowane są również w niedzielę.

Wspólnie z siłami powietrznymi i morskimi USA działają wojska izraelskie. Donald Trump oficjalnie oświadczył, że celem operacji jest zniszczenie potencjału militarnego Iranu.

W odpowiedzi na działania Iran ostrzelał cele w Izraelu oraz amerykańskie obiekty wojskowe w regionie.

Iran poinformował o ataku na amerykański lotniskowiec. USA stanowczo zaprzeczają

Dodajmy, że Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował w niedzielę, że zaatakował amerykański lotniskowiec USS Abraham Lincoln czterema pociskami balistycznymi.

Informacjom tym jednak stanowczo zaprzeczyło wspomniane Amerykańskie Dowództwo Centralne, które przekazało, że jednostka "nie została trafiona".

"Wystrzelone pociski nawet nie zbliżyły się do celu. Lincoln kontynuuje starty samolotów, wspierając nieustanną kampanię CENTCOM-u, mającą na celu obronę narodu amerykańskiego poprzez eliminację zagrożeń ze strony reżimu irańskiego" - czytamy w oświadczeniu.

