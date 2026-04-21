W skrócie Międzynarodowa Organizacja Morska pracuje nad ewakuacją setek statków, które utknęły w Zatoce Perskiej po atakach USA i Izraela na Iran.

Plan ewakuacji zakłada utworzenie korytarza humanitarnego umożliwiającego przepływ statków przez cieśninę Ormuz bez eskorty wojskowej, a ostateczny przebieg zależy m.in. od rozmów pokojowych w Islamabadzie i postawy USA oraz Iranu.

Cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta przez irańskie władze do czasu zniesienia przez USA blokady irańskich portów, a statki zbliżające się do cieśniny są uznawane za cele.

Jak zdradził Bloombergowi sekretarz generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej Arsenio Dominguez, statki, które utknęły na morzu z powodu blokady cieśniny Ormuz, w najbliższym czasie czeka ewakuacja.

Wszelkie tranzyty odbywałyby się trasą TSS, zaproponowaną przez Iran i Oman i zaakceptowaną przez ONZ.

Ewakuacja w cieśninie Ormuz. ONZ reaguje na kryzys w regionie

W ciągu ostatnich kilku tygodni Iran miał opracować nowy system, który obejmuje konkretną trasę w pobliżu wybrzeża. W niektórych przypadkach za przepływ statków konieczne będzie jednak uiszczenie opłaty.

IMO, odpowiedzialna za kontrolę bezpieczeństwa żeglugi i zapobieganie zanieczyszczeniom morza, na bieżąco kontroluje sytuację na Bliskim Wschodzie, w tym kondycję setek statków i tysięcy marynarzy, którzy utknęli na morzu wskutek zamknięcia cieśniny Ormuz.

Plan organizacji zakłada utworzenie korytarza humanitarnego, który umożliwiłby przepływ zablokowanych statków bez eskorty wojskowej. Jego powodzenie zależy między innymi od zaplanowanych na poniedziałek rozmów pokojowych w Islamabadzie i nastawienia USA i Iranu do odblokowania kluczowego gospodarczo morskiego szlaku.

Wojna o cieśninę Ormuz. USA utrzymuje blokadę, uwięzione setki statków

Jak zapewnił Dominguez, cytowany przez Bloomberga, koordynowana przez ONZ organizacja jest w stałym kontakcie z władzami w Teheranie i państwach sąsiadujących i pragnie jak najszybciej opanować kryzys w rejonie cieśniny Ormuz.

Szlak, którym w normalnych warunkach przepływa 20 proc. światowego zapasu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego, pozostaje kartą przetargową w wojnie USA i Izraela z Iranem.

Jednym z warunków ustalonego 8 kwietnia dwutygodniowego zawieszenia broni było tymczasowe odblokowanie ruchu statków przez cieśninę. Sytuacja ta nie potrwała jednak zbyt długo. W związku z wciąż obowiązującą amerykańską blokadą irańskich portów, władze w Teheranie ponownie wprowadziły ograniczenia w żegludze.

Ataki Waszyngtonu i Jerozolimy na Teheran z 28 lutego i związana z nimi blokada cieśniny Ormuz przez irańskie władze uwięziły w Zatoce Perskiej ponad 600 statków. W sobotę wieczorem Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że cieśnina pozostanie zamknięta do czasu zniesienia przez USA blokady irańskich portów, a zbliżające się do niej statki będą uznawane za cele.

Źródło: Bloomberg, Reuters, Economic Times

