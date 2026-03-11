W skrócie Magazyny ropy w porcie Salala w Omanie zostały zaatakowane przez drony, nie odnotowano uszkodzeń statków handlowych.

Oman potępił trwające ataki, o które podejrzewany jest Iran, i wezwał do ich zaprzestania.

Pojawiły się doniesienia o użyciu przez Iran pocisków kasetowych, które są zakazane w ponad 100 krajach zgodnie z Konwencją o zakazie użycia amunicji kasetowej.

Drony uderzyły w zbiorniki paliwa w porcie Salala na południu Omanu. Brytyjska firma zajmująca się ochroną morza - na którą powołuje się agencja Reutera - twierdzi, że nie doszło do uszkodzeń statków handlowych.

Atak dronów w Omanie. Trafione magazyny paliwa w Salala

Jak informuje z kolei AFP, nieopodal nadmorskiej miejscowości nadleciały jeszcze dwa inne bezzałogowce. "Dwa drony zostały zestrzelone w przestrzeni powietrznej gubernatorstwa Zufar, a trzeci rozbił się w pobliżu portu Salala" - relacjonowała omańska agencja prasowa.

Media zajmujące się białym wywiadem udostępniły nagranie ukazujące pożar, który wybuchł w zakładach MINA Petroleum w omańskim porcie. Według doniesień działalność obiektu została zawieszona. O atak podejrzewany jest Iran.

Oman potępia ataki Iranu. Władze wzywają do zaprzestania

Iran od 28 lutego prowadzi odwet po ataku Izraela i USA na Teheran, uderzając w państwa regionu Zatoki Perskiej. W trakcie toczonej wojny zdarzały się już przypadki nalotów dronów na terytorium Omanu, choć irańskie władze zaprzeczały prowadzeniu działań przeciwko temu państwu.

W środę sułtan Omanu Hajsam ibn Tarik Al Sa'id przekazał prezydentowi Iranu Masudowi Pezeszkianowi podczas rozmowy telefonicznej niezadowolenie sułtanatu oraz potępienie trwających ataków wymierzonych w terytorium Omanu - podała omańska agencja.

Iran używa zakazanej broni? Doniesienia o pociskach

Ponadto pojawiają się doniesienia o wystrzeliwaniu przez Iran pocisków z głowicami kasetowymi w kierunku Izraela, które są niedozwolone w ponad 100 krajach zgodnie z Konwencją o zakazie użycia amunicji kasetowej. Iran jednak nie jest stroną tego porozumienia, podobnie jak Stany Zjednoczone i Izrael.

Według "The New York Times" - powołującego się na izraelskie służby - od początku wojny na Bliskim Wschodzie Iran wystrzelił w kierunku Izraela 10 rakiet z takimi głowicami.

Pocisk kasetowy pęka i rozprasza się niekontrolowanie, w związku z czym nie można dokładnie przewidzieć wyrządzonych przez niego szkód. Teheran używał tych pocisków także podczas wojny dwunastodniowej w czerwcu ubiegłego roku.

Źródła: Reuters, AFP

