Odwet Iranu wobec decyzji UE. Zmieniają status unijnych armii
Iran bierze odwet na Unii Europejskiej. Po tym jak irańska Gwardia Rewolucyjna (Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej) została uznana przez kraje Wspólnoty za organizację terrorystyczną, władze islamskie zapowiedziały ostrą reakcję. W niedzielę przewodniczący parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf przekazał, że odtąd armie krajów UE również są uznawane za grupy terrorystyczne.
W skrócie
- Unia Europejska uznała irańską Gwardię Rewolucyjną za organizację terrorystyczną.
- Iran ogłosił, że uznaje armie krajów UE za grupy terrorystyczne i rozważa dalsze działania.
- Władze Iranu rozważają zmiany w ochronie europejskich misji i kontrolach statków, a Gwardia Rewolucyjna zwiększa swoją rolę.
Informację, która wzburzyła władze Iranu, przekazała w czwartek wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kaja Kallas. "Ministrowie spraw zagranicznych UE właśnie podjęli decydujący krok, uznając Irańską Gwardię Rewolucyjną za organizację terrorystyczną" - napisała na X. Jak dodała, "każdy reżim, który zabija tysiące swoich obywateli, zmierza ku własnemu upadkowi".
Krok unijnych dyplomatów jest symbolicznym sprzeciwem wobec krwawego tłumienia protestów antyrządowych w Iranie, do których doszło na przełomie ubiegłego roku, i które okazały się najpoważniejszym takim wydarzeniem w historii Islamskiej Republiki.
Iran zareagował na decyzję Unii Europejskiej
W niedzielę Iran odpowiedział na reakcję UE. - Próbując uderzyć w Gwardię Rewolucyjną. Europejczycy faktycznie sami sobie zaszkodzili i ponownie podjęli decyzję wbrew interesom swoich narodów, ślepo słuchając Amerykanów - powiedział Mohammad Bagher Ghalibaf, cytowany przez agencję Reutera.
Podczas przemówienia przewodniczącego irańskiego parlamentu wszyscy parlamentarzyści byli ubrani w mundury Gwardii Rewolucyjnej na znak jedności z jej członkami.
- Zgodnie z artykułem 7. ustawy o środkach przeciwdziałających sklasyfikowaniu Gwardii Rewolucyjnej jako organizacji terrorystycznej armie krajów europejskich są uznawane za grupy terrorystyczne - ogłosił Ghalibaf.
Przewodniczący dodał, że komisja ds. bezpieczeństwa narodowego rozważy również wydalenie wojskowych attache (oficerów akredytowanych przy ambasadach) krajów UE i podejmie dalsze działania w zakresie kompetencji ministerstwa spraw zagranicznych.
Plany w Teheranie. Władze rozważają scenariusze odwetowe
Przypomnijmy, że w piątek szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi określił decyzję europejskich krajów jako "wyczyn PR-owy". Zapowiedział przy tym możliwe scenariusze odwetu.
Według agencji informacyjnej Mehr Teheran rozważa np. zastąpienie policji przy ochronie europejskich misji dyplomatycznych w Iranie przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Inna opcja zakłada, że członkowie Korpusu będą kontrolować wszystkie statki handlowe przepływające przez irańskie wody w kierunku europejskich portów.
Aragczi ostrzegł również przed potencjalnymi szkodami spowodowanymi sankcjami obowiązującymi w handlu z Iranem. UE, choć ograniczyła wymianę towarów, nadal prowadzi handel z irańskimi dostawcami.
Czym jest islamska Gwardia Rewolucyjna?
Gwardia Rewolucyjna została utworzona po irańskiej rewolucji islamskiej w 1979 roku. Jej zadaniem jest ochrona szyickiego systemu rządzenia duchowieństwa. Pozostaje lojalna wobec najwyższego przywódcy Iranu, a nie rządu czy parlamentu.
Formacja, uznawana w kraju za elitarną jednostkę, ma znaczny wpływ na kontrolę gospodarki i sił zbrojnych. W praktyce wykorzystywana jest do zwalczania opozycji oraz protestów. Z tego powodu wielokrotnie oskarżano ją łamanie praw człowieka poprzez stosowanie tortur i nieuzasadnionych aresztów.
Gwardia została uznana za organizację terrorystyczną także przez Stany Zjednoczone. Według amerykańskich źródeł członkowie formacji mają także odgrywać istotną rolę w rozwoju zagrażającego regionowi programu balistycznego.
