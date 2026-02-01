W skrócie Unia Europejska uznała irańską Gwardię Rewolucyjną za organizację terrorystyczną.

Iran ogłosił, że uznaje armie krajów UE za grupy terrorystyczne i rozważa dalsze działania.

Władze Iranu rozważają zmiany w ochronie europejskich misji i kontrolach statków, a Gwardia Rewolucyjna zwiększa swoją rolę.

Informację, która wzburzyła władze Iranu, przekazała w czwartek wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kaja Kallas. "Ministrowie spraw zagranicznych UE właśnie podjęli decydujący krok, uznając Irańską Gwardię Rewolucyjną za organizację terrorystyczną" - napisała na X. Jak dodała, "każdy reżim, który zabija tysiące swoich obywateli, zmierza ku własnemu upadkowi".

Krok unijnych dyplomatów jest symbolicznym sprzeciwem wobec krwawego tłumienia protestów antyrządowych w Iranie, do których doszło na przełomie ubiegłego roku, i które okazały się najpoważniejszym takim wydarzeniem w historii Islamskiej Republiki.

Iran zareagował na decyzję Unii Europejskiej

W niedzielę Iran odpowiedział na reakcję UE. - Próbując uderzyć w Gwardię Rewolucyjną. Europejczycy faktycznie sami sobie zaszkodzili i ponownie podjęli decyzję wbrew interesom swoich narodów, ślepo słuchając Amerykanów - powiedział Mohammad Bagher Ghalibaf, cytowany przez agencję Reutera.

Podczas przemówienia przewodniczącego irańskiego parlamentu wszyscy parlamentarzyści byli ubrani w mundury Gwardii Rewolucyjnej na znak jedności z jej członkami.

- Zgodnie z artykułem 7. ustawy o środkach przeciwdziałających sklasyfikowaniu Gwardii Rewolucyjnej jako organizacji terrorystycznej armie krajów europejskich są uznawane za grupy terrorystyczne - ogłosił Ghalibaf.

Przewodniczący dodał, że komisja ds. bezpieczeństwa narodowego rozważy również wydalenie wojskowych attache (oficerów akredytowanych przy ambasadach) krajów UE i podejmie dalsze działania w zakresie kompetencji ministerstwa spraw zagranicznych.

Plany w Teheranie. Władze rozważają scenariusze odwetowe

Przypomnijmy, że w piątek szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi określił decyzję europejskich krajów jako "wyczyn PR-owy". Zapowiedział przy tym możliwe scenariusze odwetu.

Według agencji informacyjnej Mehr Teheran rozważa np. zastąpienie policji przy ochronie europejskich misji dyplomatycznych w Iranie przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Inna opcja zakłada, że członkowie Korpusu będą kontrolować wszystkie statki handlowe przepływające przez irańskie wody w kierunku europejskich portów.

Aragczi ostrzegł również przed potencjalnymi szkodami spowodowanymi sankcjami obowiązującymi w handlu z Iranem. UE, choć ograniczyła wymianę towarów, nadal prowadzi handel z irańskimi dostawcami.

Czym jest islamska Gwardia Rewolucyjna?

Gwardia Rewolucyjna została utworzona po irańskiej rewolucji islamskiej w 1979 roku. Jej zadaniem jest ochrona szyickiego systemu rządzenia duchowieństwa. Pozostaje lojalna wobec najwyższego przywódcy Iranu, a nie rządu czy parlamentu.

Formacja, uznawana w kraju za elitarną jednostkę, ma znaczny wpływ na kontrolę gospodarki i sił zbrojnych. W praktyce wykorzystywana jest do zwalczania opozycji oraz protestów. Z tego powodu wielokrotnie oskarżano ją łamanie praw człowieka poprzez stosowanie tortur i nieuzasadnionych aresztów.

Gwardia została uznana za organizację terrorystyczną także przez Stany Zjednoczone. Według amerykańskich źródeł członkowie formacji mają także odgrywać istotną rolę w rozwoju zagrażającego regionowi programu balistycznego.

