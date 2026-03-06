W skrócie Reporter irańskiej telewizji IRIB podczas transmisji na żywo z Teheranu uciekł, gdy w tle rozległ się huk, i wykrzykiwał groźby.

Nagrania przedstawiają skutki ataków na Teheran, w tym zniszczony plac Nilufar oraz relacje mieszkańców o trudnych przeżyciach.

Izraelska armia ogłosiła kolejną falę ataków na cele w Teheranie, a Hezbollah przeprowadził ostrzał północnego Izraela, co doprowadziło do wymiany uderzeń w rejonie Bejrutu.

Nagranie opublikował m.in. specjalizujący się w białym wywiadzie zespół Open Source Intel na platformie X.

Teheran pod ostrzałem. Irański reporter uciekał podczas relacji na żywo

Relacja reportera była transmitowana w piątek przez irańskie media państwowe podczas uderzeń ze strony Izraela. W tle słychać prawdopodobnie dźwięk spadających pocisków, które miały być słyszalne w całym mieście.

Irański dziennikarz IRIB relacjonował z Hor Square, blisko Jomhuri Avenue, gdzie mieści się popularna strefa handlowa - według doniesień także ona była celem ataku.

- Śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi - krzyczał, osłaniając się i uciekając w bezpieczne miejsce. Po tych słowach nadawanie relacji przerwano na chwilę.

Obraz wojny w Iranie. Bliski Wschód pochłonięty konfliktem

Irańskie Towarzystwo Czerwonego Półksiężyca przekazało, że jedna z mieszkanek Teheranu skarżyła się na "trudną noc" z powodu ataków.

- Gdy padły kolejne uderzenia, słyszeliśmy, jakby coś spadało... Poszliśmy do piwnicy, a gdy wyszliśmy, zobaczyliśmy ludzi wszędzie zakrwawionych i mężczyznę oraz kobietę (z krwią) spływającą po głowie - opisywała.

Na opublikowanym przez organizację nagraniu widać niemal doszczętnie zniszczony plac Nilufar w Teheranie. Większość budynków w części mieszkalnej - jak donoszą media - zamieniła się w gruz.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Izrael i USA atakują, Iran przypuszcza odwet

Izraelska armia ogłosiła w nocy z czwartku na piątek, że rozpoczęła kolejną falę uderzeń na cele w Teheranie. Tej samej nocy wspierany przez Iran libański Hezbollah przeprowadził zmasowany ostrzał rakietowy i artyleryjski północnego Izraela.

W odpowiedzi na działania Hezbollahu "Siły Powietrzne Izraela przeprowadziły szeroko zakrojoną falę 26 uderzeń w rejonie Dahieh (Bejrut - red.) w Libanie, wymierzonych w infrastrukturę terrorystyczną Hezbollahu" - poinformowało izraelskie wojsko w komunikacie.

Wymiana ognia między skonfliktowanymi stronami trwa od 28 lutego, kiedy Izrael i USA przypuściły atak na Iran i zabiły najwyższego irańskiego przywódcę Alego Chameneiego. Teheran w krótkim czasie odpowiedział wysyłając własną salwę rakiet na wrogie siły w regionie.

