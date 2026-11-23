W skrócie Prezydent USA Donald Trump ostrzegł Iran, że może przeprowadzić nowe ataki po Nowym Roku, jeśli oba kraje nie dojdą do porozumienia w sprawie trwającego konfliktu.

Donald Trump poinformował, że w ciągu ostatniego tygodnia Iran wystrzelił bezprecedensową liczbę dronów oraz rakiet, które zostały zestrzelone i nie wyrządziły szkód.

Amerykański przywódca oskarżył demokratów i władze Iranu o sztuczne utrzymywanie wysokich cen ropy przed wyborami połówkowymi w USA.

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Prezydent USA Donald Trump ostrzegł w niedzielę Iran, że może przeprowadzić nowe ataki na ten kraj po Nowym Roku, jeśli oba państwa nie dojdą do porozumienia.

- Są teraz bardziej agresywni niż przed wyborami - ocenił Donald Trump w niedzielę w rozmowie z telewizją Fox News. Prezydent USA określił przy tym irańskich przedstawicieli jako "zawodowych mistrzów lawirowania". - Cały czas rozmawiają, tylko gadają, ale to wszystko jest jedną wielką bzdurą - dodał.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Trump o działaniach Iranu: Przewidziałem

Wieczorem w niedzielę w serwisie Truth Social Trump stwierdził z kolei, że przewidział, iż po wyborach połówkowych w USA irańskie ataki staną się bardziej agresywne.

"Jak wszyscy pamiętają, przewidziałem dwie rzeczy dotyczące wyborów połówkowych z 3 listopada. Po pierwsze, że jeśli demokraci wygrają, giełdy odnotują znaczne spadki - i tak właśnie się stało. Po drugie, że Islamska Republika Iranu, która do dzisiaj zabiła 81 tys. protestujących, stanie się bardziej agresywna w swoich atakach - co również się potwierdziło" - stwierdził.

Amerykański prezydent przekazał, że w ciągu ostatniego tygodnia "Iran wystrzelił więcej dronów i rakiet niż kiedykolwiek w ciągu ponad roku". Zapewnił, że "wszystkie zostały zestrzelone i nie wyrządziły żadnych szkód".

Trump ocenił, że irańscy przywódcy uważają demokratów, którzy wygrali wybory połówkowe, "za słabych, nieskutecznych i niszczących kraj".

Trump połączył ceny ropy z wyborami w USA. "To wszystko jest wielkim oszustwem"

Przywódca jednocześnie zarzucił demokratom i Iranowi, że "robili wszystko, co w ich mocy, aby jak najdłużej utrzymać wysokie ceny ropy naftowej". Tymczasem od wyborów ceny ropy rekordowo spadły - dodał. "Szkoda, że wyborcy nie zdawali sobie z tego sprawy, zanim oddali głosy", ale - jak uznał - wybory były bardzo "dziwne".

Do cen ropy Donald Trump odniósł się też w kolejnym wpisie. "Czy to nie ciekawe, że ceny ropy naftowej gwałtownie spadły po wyborach połówkowych? Mówiłem, że tak się stanie. To wszystko jest jednym wielkim oszustwem!" - napisał prezydent USA.

Przypomnijmy, że, jak podała agencja AP, co najmniej trzy tankowce zostały w sobotę zaatakowane w cieśninie Ormuz lub w jej pobliżu. Według AP Iran nasila ataki na statki, dążąc do podniesienia światowych cen energii i wywarcia presji na USA, które blokują irańskie porty.

W piątek minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi zapewnił, że Teheran w dalszym ciągu pokłada nadzieję w dyplomacji jako sposobie na zakończenie konfliktu zbrojnego ze Stanami Zjednoczonymi. Obie strony kontynuują wymianę wiadomości za pośrednictwem mediatorów - oświadczył.



