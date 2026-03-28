W skrócie Izraelskie Siły Obronne przeprowadziły atak na siedzibę irańskiej Organizacji Przemysłu Morskiego, obejmującą badania i produkcję szerokiego zakresu uzbrojenia marynarki.

Rzecznik IDF zapowiedział, że ataki na kluczowe elementy irańskiego przemysłu zbrojeniowego będą kontynuowane przez kilka dni.

Jemeńscy rebelianci Huti wystrzelili kolejny pocisk w stronę Izraela, który miał zostać przechwycony.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Izraelskie wojsko poinformowało w sobotę, że dokonało uderzenia w siedzibę irańskiej Organizacji Przemysłu Morskiego. Przeprowadzono je podczas masowych ataków w nocy z piątku na sobotę.

Jak wskazano w wydanym przez IDF komunikacie, w kompleksie przeprowadzano badania oraz produkcję "szerokiego zakresu uzbrojenia marynarki". Chodzić ma m.in. o jednostki nawodne i podwodne, w tym bezzałogowy sprzęt oraz silniki i broń.

Izrael uderzył w irańskie obiekty zbrojeniowe. Zapowiadają kolejne ataki

Rzecznik IDF Effie Defrin powiedział podczas konferencji prasowej, że w sobotę wojsko zintensyfikowało działania wymierzone w irański przemysł zbrojeniowy. Zapowiedział też kolejne uderzenia.

- Mogę teraz powiedzieć, że w ciągu kilku dni zakończymy ataki na wszystkie kluczowe elementy tej (zbrojeniowej - red.) branży - powiedział przedstawiciel Sił Obronnych Izraela.

Jak dodał rzecznik, izraelskie wojsko zamierza zniszczyć większość zdolności produkcji zbrojeniowej Iranu. - Reżimowi zajmie dużo czasu, by je odbudować - zapewnił Effie Defrin.

Huti nie odpuszczają. W stronę Izraela wystrzelono kolejny pocisk

Tymczasem kolejny atak na Izrael przeprowadzili jemeńscy rebelianci Huti. Jak podaje "Wall Street Journal", powołując się na izraelskiego urzędnika bezpieczeństwa, w stronę kraju wystrzelono kolejny pocisk. Rakieta miała zostać przechwycona.

Wcześniej proirańscy bojownicy wydali oświadczenie, w którym poinformowali o swoich działaniach. "Siły Zbrojne Jemenu przeprowadziły pierwszą operację wojskową, używając serii pocisków balistycznych, wymierzonych we wrażliwe izraelskie obiekty wojskowe na południu okupowanej Palestyny" - czytamy w komunikacie.

Grupa podała, że ostrzał był odpowiedzią na "ciągłą eskalację działań militarnych, ataki na infrastrukturę oraz popełnianie zbrodni na braciach w Libanie, Iranie, Iraku i Palestynie".

Celem ataku miały być "ważne cele wojskowe w Izraelu" - przekazała grupa w telewizji Al-Masirah. Zapowiedziała, że "operacje będą kontynuowane, dopóki agresja na wszystkich frontach nie zostanie zakończona".

Źródła: AFP, "WSJ", Reuters

