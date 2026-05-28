Nowy atak w Iranie, eksplozje nad cieśniną Ormuz. Media: USA miały jeden cel

W skrócie Wojsko Stanów Zjednoczonych przeprowadziło uderzenia w Iranie na obiekt uznany za zagrożenie dla sił USA i żeglugi komercyjnej w cieśninie Ormuz.

Z kolei irańskie wojska ostrzelały cztery statki handlowe próbujące przepłynąć cieśninę Ormuz bez wcześniejszego uzgodnienia z Iranem.

Donald Trump stwierdził, że USA nie są zadowolone z dotychczasowego przebiegu negocjacji z Iranem i mogą podjąć dalsze działania.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Amerykańskie wojsko przeprowadziło w środę nowe ataki na obiekt wojskowy w Iranie, który stwarzał zagrożenie dla sił USA i komercyjnej żeglugi w cieśninie Ormuz - poinformowała agencja Reutera, powołując się na przedstawiciela władz USA.

Wojsko Stanów Zjednoczonych przechwyciło i strąciło wiele irańskich dronów, które stanowiły podobne zagrożenie - napisała w środę czasu wschodnioamerykańskiego agencja, cytując anonimowe źródło.

Nowy atak USA nad cieśniną Ormuz. Eksplozje i obrona powietrzna

Amerykańskie Dowództwo Centralne (CENTCOM), które odpowiada za siły USA w tym regionie, nie informowało jak dotychczas o nowych atakach.

Według doniesień irańskich mediów w nocy ze środy na czwartek w okolicach miasta portowego Bandar Abbas nad cieśniną Ormuz słychać było trzy eksplozje. Powiadomiono też o uruchomieniu obrony powietrznej.

To już drugi atak USA na cele w Iranie w tym tygodniu. W poniedziałek Dowództwo Centralne poinformowało o przeprowadzeniu uderzeń "w samoobronie" na południu Iranu. Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i stawiacze min.

Iran ostrzelał statki handlowe. Próbowały przepłynąć cieśninę Ormuz

Tymczasem irańska telewizja państwowa Irib podała, że wojska Iranu ostrzelały w nocy ze środy na czwartek cztery statki handlowe, które próbowały przepłynąć cieśninę Ormuz bez uzgodnienia ze stroną irańską.

Według wpisu zamieszczonego przez Irib na komunikatorze Telegram statki próbowały przepłynąć cieśninę Ormuz i wpłynąć na wody Zatoki Perskiej "bez uzgodnienia z irańskimi siłami bezpieczeństwa".

"Statki były ostrzeżone, ale ponieważ zignorowały te ostrzeżenia oddano w ich kierunku salwy, co zmusiło je do zawrócenia" - stwierdzono w komunikacie.

Incydent wydarzył się ok. godz. 00.35 czasu lokalnego (22.35 czasu polskiego). W komunikacie nie podano jakiego typu były te statki, ani ich bandery.

Iran zapowiada, że cieśnina Ormuz, przez którą wiedzie jeden z kluczowych szlaków żeglugowych świata, pozostanie zablokowana do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia pokojowego kończącego wojnę zapoczątkowaną atakiem sił amerykańskich i izraelskich pod koniec lutego.

Wojna w Iranie. Donald Trump: Może będziemy musieli dokończyć robotę

W środę prezydent USA Donald Trump oświadczył na posiedzeniu gabinetu, że Stany Zjednoczone nie są jeszcze zadowolone z negocjowanego porozumienia z Iranem.

- Oni bardzo chcą zawrzeć porozumienie. Jak na razie jeszcze nie są w tym miejscu. Nie jesteśmy zadowoleni z tego, ale będziemy - albo dojdzie do tego, albo będziemy musieli po prostu dokończyć robotę - powiedział Trump.

- Negocjują resztką sił, zobaczymy, co się wydarzy. Może będziemy musieli wrócić do Iranu i dokończyć to, a może nie - dodał.

W miniony weekend powiedział, że jego kraj jest bliski porozumienia pokojowego z Iranem. Później jednak zasugerował, że może to zająć jeszcze trochę czasu i nie spieszy mu się z zawarciem umowy.

Źródło: Reuters





"Polityczny WF": Czy Miszalski aż tak źle zarządzał Krakowem? INTERIA.PL