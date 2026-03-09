W skrócie Według 'New York Times' i Bellingcat, opublikowane nagranie pokazuje, że amerykański pocisk Tomahawk uderzył w pobliżu szkoły podstawowej w Minabie.

Media irańskie informują, że w wyniku ataku zginęło co najmniej 175 osób, głównie uczennic.

Donald Trump stwierdził, że 'w jego ocenie była to robota Iranu', jednak amerykański urzędnik anonimowo przekazał Associated Press, że atak przeprowadziły najprawdopodobniej wojska USA.

Irańska agencja informacyjne Mehr opublikowała w niedzielę nowe nagranie, pokazujące moment ataku na budynek wojskowy położony przy szkole podstawowej dla dziewcząt w Minabie na południu kraju.

Nalot nastąpił 28 lutego, pierwszego dnia wojny USA i Izraela z Iranem.

Atak na szkołę w Iranie. Na nagraniu widać amerykańskie pociski

Krótki filmik "wydaje się przeczyć" twierdzeniom Trumpa, że to Iran stał za tym atakiem - napisał portal śledczy Bellingcat, który przeanalizował nagranie.

Do takich samych wniosków doszedł "NYT", który również potwierdził wiarygodność nagrania.

Gazeta już wcześniej pisała, że według dostępnych materiałów szkoła została poważnie zniszczona w wyniku amerykańskiego ataku na sąsiednie koszary jednostki morskiej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Zarówno "NYT", jak i Bellingcat podkreśliły, że na nagraniu widać uderzenie pociskiem manewrującym Tomahawk, który jest używany tylko przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych.

Trump: To była robota Iranu

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) informowało wcześniej, że używa Tomahawków w atakach na Iran.

- W mojej ocenie, na podstawie tego, co widziałem, to była robota Iranu - powiedział w sobotę Trump, pytany o to, czy to wojska amerykańskie zbombardowały szkołę. Dodał, że Iran "bardzo niedokładnie" używa swojej amunicji. Szef Pentagonu Pete Hegseth uzupełnił, że w sprawie jest prowadzone śledztwo, a Iran, jest jedyną stroną konfliktu, która celowo atakuje cywilów.

Agencja Associated Press zaznaczyła, że zbadanie ataku jest utrudnione, ponieważ na jego miejsce nie dotarła żadna niezależna ekipa, która mogłaby przeprowadzić dochodzenie. Nie ma też zdjęć fragmentów pocisku po wybuchu.

Jeden z amerykańskich urzędników powiedział jednak AP pod warunkiem zachowania anonimowości, że atak na szkołę w Minabie przeprowadziły najprawdopodobniej wojska USA.

Uderzenie na szkołę w Minabie było najtragiczniejszym atakiem podczas trwającej od 28 wojny USA i Izraela z Iranem. Według różnych szacunków w nalotach na Iran zginęło 1200-1300 osób.

