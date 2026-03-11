W skrócie Syn prezydenta Iranu, Yousef Pezeszkian, poinformował, że Modżtaba Chamenei jest cały i zdrowy mimo doniesień o jego rzekomych obrażeniach.

Pojawiły się informacje o ataku na rezydencję Modżtaby Chameneiego, ale żadna z nich nie została potwierdzona przez niezależne agencje prasowe.

Modżtaba Chamenei został oficjalnie uznany za najwyższego przywódcę Iranu, a IRGC zadeklarował mu lojalność.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Dotarły do mnie informacje, że pan Modżtaba Chamenei został ranny. Zapytałem o to znajomych, którzy mają kontakty. Powiedzieli mi, że dzięki Bogu jest cały i zdrowy" - napisał w mediach społecznościowych Yousef Pezeszkian, syn prezydenta Iranu pełniący także funkcje doradcy rządu.

Telewizja państwowa nazwała Chameneiego "rannym weteranem wojny ramadanowej", ale nie podała żadnych szczegółów dotyczących jego rzekomych obrażeń.

Iran. Syn Chameneiego miał zostać ranny w ataku

Pierwsze informacje o ataku na Chameneiego pojawiły się w sobotę, dzień przed ogłoszeniem Modżtaby następcą jego ojca, dotychczasowego wieloletniego najwyższego przywódcy duchowego Iranu.

O zdarzeniu donosiły m.in. "Times od Israel" i rosyjska agencja RIA Nowosti. Drugie z tych źródeł podało, powołując się na Al Hadath TV, że "syn zmarłego najwyższego przywódcy Iranu, Modżtaba Chamenei, mógł zostać ranny w ataku, ale wciąż żyje".

Serwis Eurasia Review przekazał z kolei, że celem sobotniego ataku stała się rezydencja Chameneiego. Świadczyć ma o tym nagranie udostępnione przez irańską stację nadawczą ZED TV, jednak żadna z tych informacji nie doczekała się potwierdzenia w niezależnych agencjach prasowych.

Bliski Wschód. Modżtaba Chamenei nowym przywódcą Iranu

W niedzielę irański reżim oficjalnie uznał Modżtabę za najwyższego przywódcę, wzywając naród irański do zachowania jedności i złożenia przysięgi wierności nowemu najwyższemu przywódcy.

Swoją lojalność wobec lidera od niemal od razu zadeklarował Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), zwany także Gwardią Rewolucyjną - poinformowała agencja AFP, cytując komunikat IRGC.

"Wybór Modżtaby Chameneiego na nowego najwyższego przywódcę wysyła jednoznaczny sygnał, że reżim nie rozważa rezygnacji. Model wenezuelski jak dotąd nie sprawdził się w Iranie" - pisał we wtorek niemiecki Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Gazeta zaznaczyła, że prezydent USA Donald Trump "pomimo masowych nalotów nie był w stanie zapobiec przejęciu władzy w kraju przez człowieka, któremu wcześniej się wyraźnie sprzeciwiał".

Źródło: AFP

Bosak w ''Gościu Wydarzeń'' o dyskusji wokół SAFE: Jeśli rząd zignoruje weto prezydenta, złamią Konstytucję Polsat News Polsat News