Nowe informacje o ewakuacji Polaków. "Przygotowywane są loty wojskowe"

MSZ organizuje ewakuację polskich obywateli z Bliskiego Wschodu. Przygotowane są zarówno loty wojskowe, jak i lotnictwo cywilne, o ile warunki na to pozwolą - poinformował w niedzielę wieczorem szef KPRM Jan Grabiec. Podkreślił też, że powrót do kraju jest nieodpłatny. Sprawę skomentował również minister obrony Władysław Kosiniak - Kamysz, który potwierdził, że "trwają finalne przygotowania do bezpiecznej, zorganizowanej akcji ewakuacyjnej".