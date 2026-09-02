W skrócie USA przeprowadziły ataki na irańskie cele, w tym obronę powietrzną, radary, obiekty morskie i tankowce, w regionie cieśniny Ormuz.

Zmiana strategii amerykańskiej armii polega na stosowaniu zasady "tankowiec za tankowiec". Nową taktykę zatwierdził Donald Trump - donosi Axios.

Iran odpowiedział atakiem rakietowym i dronowym na cele amerykańskie w Iraku, Bahrajnie i Jordanii, a irańskie media informują o ofiarach wśród cywilów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Na linii USA - Iran znów dochodzi do eskalacji w regionie cieśniny Ormuz. Wcześniej, mniej więcej od końca lipca, działania wojenne obydwu stron zostały zawieszone, choć w międzyczasie zdarzały się incydenty czy doniesienia o niezidentyfikowanych uderzeniach na wodach w regionie.

We wtorek ataki na irańskie cele przeprowadzili Amerykanie. Z komunikatu Centralnego Dowództwa USA wynikało, że uderzono w obronę powietrzną, radary, obiekty morskie, elementy infrastruktury i "obiekty na morzu".

Reuters przekazał także, że USA ostrzelały dwa irańskie tankowce. I właśnie na tę informację zwraca uwagę Axios.

Wojna USA - Iran. Nowa taktyka Amerykanów, Trump wydał zgodę

Autor Barak Ravid zauważa, że to pierwsza taka sytuacja, kiedy amerykańska armia atakuje irańskie tankowce w odwecie za uderzenia Teheranu na jednostki w cieśninie Ormuz, a nie po to, by uniemożliwić im przekroczenie blokady morskiej.

Jak czytamy, to element nowej taktyki wojska USA. Decyzja o zmianie działań zapadła za zgodą Donalda Trumpa i jest częścią nowej strategii "tankowiec za tankowiec". Cel? Zniechęcenie Teheranu do atakowania tankowców przepływających w regionie.

Podczas kampanii uderzeń zaatakowano konkretne cele, by nadwątlić zdolności Iranu do uderzania w jednostki w cieśninie. "Jeden z urzędników USA przekazał, że chodzi o zmniejszenie ryzyka irańskich ataków na tankowce, okręty marynarki wojennej i samoloty sił powietrznych" - opisuje Axios.

We wtorek - jak przytacza portal, powołując się na rządowe źródła - w obu kierunkach przepłynęło przez cieśninę około 40 statków przewożących miliony baryłek ropy.

Iran uderza w cele USA na Bliskim Wschodzie, trwa eskalacja

Irańczycy natomiast oskarżają USA o ataki na cele cywilne. Tamtejsze media podają, że w trakcie ceremonii ślubnej zginęły cztery osoby, a co najmniej 35 zostało rannych po tym, jak Amerykanie uderzyli w miasto Kuhestak.

W odwecie Teheran posłał pociski i drony na amerykańskie cele w Iraku, Bahrajnie i Jordanii. Irańska Gwardia Rewolucyjna podała, że w ataku w Irbilu w Iranie zginęło kilku żołnierzy USA, ale ani Irak, ani Stany Zjednoczone nie potwierdzają tych informacji.

Źródło: Axios, Reuters



