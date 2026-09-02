W skrócie Peru oznajmiło zerwanie stosunków dyplomatycznych z Iranem z powodu oskarżeń o eskalowanie konfliktu na Bliskim Wschodzie i utrudnianie żeglugi przez cieśninę Ormuz.

MSZ Peru wskazało, że decyzja wynika z historycznie pacyfistycznej postawy kraju.

Prezydent Peru Keiko Fujimori, związana z Donaldem Trumpem, deklaruje gotowość współpracy z USA i przystąpienie do inicjatywy Tarcza Ameryk.

Chile poinformowało o zamknięciu ambasady w Teheranie, ale utrzymało stosunki z Iranem z powodu kwestii ekonomicznych i bezpieczeństwa.

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Powołując się na historycznie pacyfistyczne stanowisko, peruwiański rząd "podjął decyzję o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Islamską Republiką Iranu" - poinformowano w oświadczeniu cytowanym przez agencję AFP.

"Peru z głębokim zaniepokojeniem przyjmuje surowe ograniczenia nałożone przez reżim irański, a także zakłócenia w handlu międzynarodowym przez cieśninę Ormuz" - głosi oświadczenie ministerstwa.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Peru staje po stronie USA

Konserwatywna prezydent Peru Keiko Fujimori prowadziła kampanię wyborczą, opierając ją na twardej polityce bezpieczeństwa, a kilka dni po objęciu urzędu 28 lipca podjęła kroki, aby przyłączyć się do inicjatywy Donalda Trumpa pod nazwą Tarcza Ameryk, sygnalizując gotowość do współpracy z Waszyngtonem.

Kilka dni temu sąsiadujące z Peru Chile ogłosiło zamknięcie ambasady w Teheranie, ale nie podjęło decyzji o zerwaniu stosunków ze względów ekonomicznych i bezpieczeństwa.

Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Iran odpowiada na wznowione ataki USA

Wojna na Bliskim Wschodzie weszła w kolejną fazę w następstwie ataków USA na Iran, do jakich doszło w niedzielę. Od tamtej pory dochodzi również do nalotów odwetowych. Donald Trump ostrzegał wcześniej przed "znacznie poważniejszymi" atakami, jeśli Iran nie podda się.

Teheran poinformował, że przeprowadził uderzenia rakietowe na dwie amerykańskie bazy w Jordanii. Jordańska armia poinformowała o przechwyceniu 10 rakiet balistycznych wystrzelonych z Iranu, nie potwierdzając żadnych trafień.

Do ataków rakietowych i dronowych doszło także w Kuwejcie. Irańska armia poinformowała również o nalotach na siły amerykańskie stacjonujące w bazie lotniczej w Bahrajnie. Przebywający tam reporterzy AFP usłyszeli w środę rano syreny alarmowe.

Źródło: AFP



