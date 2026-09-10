W skrócie Donald Trump przewiduje zakończenie wojny z Iranem wkrótce po listopadowych wyborach połówkowych w USA i twierdzi, że reżim w Teheranie chce wpłynąć na wynik wyborów.

Podczas konwencji Republikanów Trump zagroził atakiem na górę Kuh-e Kolang Gaz La (Pickaxe Mountain), którą Irańczycy przekształcili w fortecę z tunelami wykorzystywanymi przez wojsko.

Według nieoficjalnych informacji "The Wall Street Journal", J.D. Vance i Marco Rubio przedstawili Trumpowi raport sugerujący, że wojny z Iranem nie uda się zakończyć w bieżącej kadencji.

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- Myślę, że wojna skończy się natychmiast po wyborach, bo nie mogą już dłużej wytrzymać. Za wszelką cenę chcą wpłynąć na wybory - powiedział Donald Trump podczas konwencji Republikanów, w trakcie której obiecał także wyborcom po 5 tys. dolarów, jeśli jego partia utrzyma większość w obu izbach parlamentu USA.

Trump: Wojna z Iranem skończy się zaraz po wyborach

Wybory połówkowe odbędą się 3 listopada. Według słów Trumpa Iran nie będzie w stanie dłużej kontynuować oporu, a reżim w Teheranie liczy na to, że po 3 listopada republikanie stracą głosy w parlamencie.

Podczas konwencji Trump zagroził atakiem na górę Kuh-e Kolang Gaz La, nazywaną przez Amerykanów Pickaxe Mountain, z której Teheran uczynił fortecę. Według Amerykanów pod górą wydrążono tunele wykorzystywane przez wojsko.

- Zauważyliśmy, że w Pickaxe Mountain panuje lekka aktywność. Radziłbym Iranowi, żeby nie był taki słodki, bo będziemy musieli ich bardzo mocno uderzyć - zagroził prezydent USA.

Media: Według Rubio i Vance'a wojna może potrwać dłużej niż kadencja Trumpa

W środę "The Wall Street Journal" podał nieoficjalnie, że wiceprezydent J.D. Vance i sekretarz stanu Marco Rubio skonfrontowali prezydenta z prognozą, według której wojny z Iranem nie uda się zakończyć w bieżącej kadencji, która dla Trumpa będzie ostatnią. Urzędująca głowa państwa opuści Biały Dom najpóźniej 20 stycznia 2029 r.

Od ataku na Iran Donald Trump wielokrotnie wskazywał terminy zakończania wojny, a nawet twierdził, że jest ona w zasadzie skończona. O tym, że kampania zakończy się w ciągu kilku dni, a najpóźniej dwóch lub trzech tygodni, prezydent mówił w kwietniu, maju, czerwcu i sierpniu.

Źródło: Reuters, "The Wall Street Journal"



