W skrócie Wojska USA przeprowadziły kolejną serię ataków na cele wojskowe Iranu w odpowiedzi na wcześniejsze działania Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej wobec statków handlowych.

Donald Trump poinformował, że amerykańskie uderzenia były odpowiedzią na próbę zaminowania cieśniny Ormuz oraz atak rakietowy Iranu na bazę USA w Jordanii, zapowiadając możliwość jeszcze silniejszych akcji.

Iran dokonał działań odwetowych przeciwko celom amerykańskim na Bliskim Wschodzie; obecnie nie toczą się żadne negocjacje między stronami.

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Informację o rozpoczęciu ataków na cele należące do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w Iranie przekazało we wtorkowe popołudnie Dowództwo Centralne USA (CENTCOM).

Bliski Wschód. USA atakują cele w Iranie, w kilku miejscach słychać eksplozje

W zamieszczonym komunikacie przekazano, że uderzenia te "są odpowiedzią na niedawne próby ataków ze strony IRGC na statki handlowe w cieśninie Ormuz oraz na amerykańskich żołnierzy rozmieszczonych w tym regionie".

Wcześniej informacje o atakach USA na cele Iranu nieopodal strategicznie ważnej przeprawy morskiej przekazał Axios, powołując się na przedstawicieli amerykańskich władz.

Tymczasem irańska telewizja państwowa - którą cytuje agencja AFP - powiadomiła, że na południu kraju, wzdłuż cieśniny Ormuz, słychać było kilka eksplozji. Stacja dodała, że wybuchy były słyszalne na wschodzie miasta Bandar-e Abbas oraz w rejonie wyspy Keszm.

Ataki USA na Iran. Trump grozi znacznie mocniejszymi uderzeniami

Niedługo po oświadczeniu CENTCOM głos w sprawie zabrał Donald Trump, potwierdzając ataki amerykańskiego wojska. Prezydent USA podkreślił na Truth Social, że są to uderzenia na dużą skalę i o ogromnej sile.

Trump nadmienił, że ataki są odwetem "za nieudaną próbę zaminowania cieśniny przez Irańczyków - w której obecnie nie ma żadnych min (zostały one całkowicie usunięte lub zdetonowane!) - oraz za wystrzelenie przez Irańczyków ośmiu pocisków w kierunku naszej bazy wojskowej w Jordanii, z których wszystkie zostały skutecznie zestrzelone".

Amerykański przywódca stwierdził, że jeśli Teheran odpowie na uderzenia, Waszyngton ponownie zaatakuje, ale "z dużo większą siłą i na znacznie wyższym poziomie". "(...) Nie będzie to największy atak ze wszystkich - ten czeka jeszcze w rezerwie, a kiedy się zakończy, z Islamskiej Republiki Iranu niewiele zostanie" - dodał Trump.

Wojna USA - Iran. Wymiana ognia na Bliskim Wschodzie, negocjacji brak

Do poprzedniego ataku USA na cele w Iranie, po blisko miesiącu przerwy, doszło w niedzielę. Wówczas amerykańskie wojsko uderzyło w dwie wyrzutnie rakiet na wyspie Larak. W ocenie kapitana Tima Hawkinsa, były to działania o charakterze "prewencyjnym".

"(...) W istocie Iran stworzył to zagrożenie, a wojsko USA je zlikwidowało, aby chronić cywilnych marynarzy, żeglugę handlową i swobodny przepływ globalnego handlu" - głosił fragment oświadczenia wydanego przez CENTCOM.

Na odpowiedź Teheranu nie trzeba było długo czekać. Iran przeprowadził uderzenia odwetowe na cele USA na Bliskim Wschodzie - na celownik wzięto m.in. bazy w Jordanii.

Wojna między Iranem a USA - przy wsparciu Izraela - toczy się od pół roku. W tym czasie strony kilkukrotnie podejmowały próby negocjacji, jednak do tej pory nie osiągnięto porozumienia. Obecnie nie toczą się żadne rozmowy, a jedynie spór o władzę nad cieśniną Ormuz.

Źródła: AFP, Reuters



