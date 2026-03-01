W niedzielę rano Izrael przypuścił kolejną falę ataków na stolicę Iranu. Komunikat wydało izraelskie wojsko.

"Siły Obronne Izraela atakują cele należące do irańskiego reżimu terrorystycznego w sercu Teheranu napisano.

"W ciągu ostatniego dnia izraelskie siły powietrzne przeprowadziły zakrojone na szeroką skalę ataki, aby zapewnić sobie przewagę powietrzną i utorować drogę do Teheranu" - dodano.

Agencja AFP opisuje, że w Teheranie rozległy się odgłosy "głośnych wybuchów".

Kłęby dymu po ataku izraelskich sił w Teheranie ATTA KENARE AFP

Agencja AP, opisując nowe ataki na Teheran, wskazywała na głosne eksplozje. Do jednego wybuchu miało dojść też w dzielnicy, gdzie zlokalizowane są komenda główna policji oraz siedziba irańskiej telewizji państwowej.

W komunikacie izraelskie wojsko poinformowało, że lotnictwo przeprowadziło uderzenia na dużą skalę, by osiągnąć przewagę w powietrzu oraz "otworzyć drogę do Teheranu".

"Izraelskie wojsko: Większość systemów obrony powietrznej w zachodnim i centralnym Iranie została rozbrojona" - opisuje Reuters.

W mediach pojawiają się nagrania z Teheranu, na których widać kłęby dymu po izraelskich uderzeniach.

We wcześniejszych atakach Izraela i USA na Iran zginęli:

najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei ,

szef sztabu generalnego sił zbrojnych Iranu Abdulrahim Musawi,

minister obrony Iranu Aziz Nasir Zadeh,

dowódca Gwardii Rewolucyjnej (IRGC) Mohammad Pakpur,

wojskowy, doradca ds. bezpieczeństwa Ali Szamchani.

Atak USA i Izraela na Teheran

W sobotę rano Izrael oraz USA rozpoczęły zmasowane ataki na Iran. Za cel obrali cele wojskowe, wyrzutnie rakiet i elementy infrastruktury obrony powietrznej.

Amerykanie i Izraelczycy uderzenie przypuścili także z myślą o wyeliminowaniu wspomnianego wyżej najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Chamaneiego. O jego śmierci początkowo informował premier Izraela Binjamin Netanjahu, potem także prezydent USA Donald Trump.

W niedzielę rano informację tę potwierdził także Teheran. Władze Iranu ogłosiły 40-dniową żałobę. Prezydent Masud Pezeszkian potępił zabicie Chameneiego, nazywając je "wielką zbrodnią", i zapowiedział, że osoby odpowiedzialne poniosą konsekwencje - przekazała w oświadczeniu jego kancelaria.

