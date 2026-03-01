Nowa fala ataków na Iran. Eksplozje w Teheranie
Nowa fala ataków na stolicę Iranu. Izraelska armia informuje o uderzeniach w samym sercu Teheranu. "Izraelskie lotnictwo przeprowadziło uderzenia na dużą skalę, by osiągnąć przewagę w powietrzu i otworzyć drogę do Teheranu" - komunikują Izraelczycy.
W niedzielę rano Izrael przypuścił kolejną falę ataków na stolicę Iranu. Komunikat wydało izraelskie wojsko.
"Siły Obronne Izraela atakują cele należące do irańskiego reżimu terrorystycznego w sercu Teheranu napisano.
"W ciągu ostatniego dnia izraelskie siły powietrzne przeprowadziły zakrojone na szeroką skalę ataki, aby zapewnić sobie przewagę powietrzną i utorować drogę do Teheranu" - dodano.
Agencja AFP opisuje, że w Teheranie rozległy się odgłosy "głośnych wybuchów".
Agencja AP, opisując nowe ataki na Teheran, wskazywała na głosne eksplozje. Do jednego wybuchu miało dojść też w dzielnicy, gdzie zlokalizowane są komenda główna policji oraz siedziba irańskiej telewizji państwowej.
W komunikacie izraelskie wojsko poinformowało, że lotnictwo przeprowadziło uderzenia na dużą skalę, by osiągnąć przewagę w powietrzu oraz "otworzyć drogę do Teheranu".
"Izraelskie wojsko: Większość systemów obrony powietrznej w zachodnim i centralnym Iranie została rozbrojona" - opisuje Reuters.
W mediach pojawiają się nagrania z Teheranu, na których widać kłęby dymu po izraelskich uderzeniach.
We wcześniejszych atakach Izraela i USA na Iran zginęli:
- najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei,
- szef sztabu generalnego sił zbrojnych Iranu Abdulrahim Musawi,
- minister obrony Iranu Aziz Nasir Zadeh,
- dowódca Gwardii Rewolucyjnej (IRGC) Mohammad Pakpur,
- wojskowy, doradca ds. bezpieczeństwa Ali Szamchani.
Atak USA i Izraela na Teheran
W sobotę rano Izrael oraz USA rozpoczęły zmasowane ataki na Iran. Za cel obrali cele wojskowe, wyrzutnie rakiet i elementy infrastruktury obrony powietrznej.
Amerykanie i Izraelczycy uderzenie przypuścili także z myślą o wyeliminowaniu wspomnianego wyżej najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Chamaneiego. O jego śmierci początkowo informował premier Izraela Binjamin Netanjahu, potem także prezydent USA Donald Trump.
W niedzielę rano informację tę potwierdził także Teheran. Władze Iranu ogłosiły 40-dniową żałobę. Prezydent Masud Pezeszkian potępił zabicie Chameneiego, nazywając je "wielką zbrodnią", i zapowiedział, że osoby odpowiedzialne poniosą konsekwencje - przekazała w oświadczeniu jego kancelaria.