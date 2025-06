Prezydent USA zamieścił na platformie Truth Social blisko minutowe nagranie, na którym widać bombowce B-2, zarzucające pociski . To właśnie te bombowce zostały wykorzystane do uderzeń w Iranie. Maszyny zrzuciły kilka 13-tonowych bomb na obiekty nuklearne.

Co więcej, do filmu dodano także parodię piosenki "Bomb Iran". Utwór, który słychać na nagraniu to przeróbka z 1980 roku autorstwa Vince Vance & the Valiants. Oryginalna piosenka zespołu Regents pochodzi z 1961 roku i nosi tytuł "Barbara Ann".