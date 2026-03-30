W skrócie Ministerstwo Obrony Iraku poinformowało o nocnym ataku na bazę lotniczą im. Muhammada Alaa, w wyniku którego zniszczono samolot Antonov-132, nie odnotowując ofiar.

Służby szacują zniszczenia i ustalają źródło wystrzelenia rakiet, a ministerstwo zapewnia, że działania te nie wpłyną na gotowość sił irackich.

Polskie MSZ odradza podróże do Iraku, podobne zalecenia wydała ambasada USA, a misja dyplomatyczna ostrzega przed atakami na obywateli USA i cele powiązane ze Stanami Zjednoczonymi.

Ministerstwo Obrony Iraku poinformowało, że do ataku doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek o godz. 1:55 (0:55 czasu polskiego). Wówczas bazę lotniczą Muhammad Alaa ostrzelano pociskami kalibru 122 mm.

Atak na bazę lotniczą w Iraku. Komunikat resortu obrony

"Atak ten zakończył się zniszczeniem samolotu Antonov-132 należącego do Irackich Sił Powietrznych, nie odnotowano żadnych ofiar" - przekazało ministerstwo.

Jak dodano, służby dokładnie szacują zniszczenia oraz pracują nad ustaleniem źródła, z którego wystrzelono rakiety.

Resort zaznaczył, że potępia ten "tchórzliwy, przestępczy czyn" oraz przypomniał, że broń i sprzęt wojskowy są własnością państwa, a podniesienie na nich ręki jest zakłóceniem bezpieczeństwa kraju.

"Zapewniamy również mieszkańców, że działania te nie wpłyną na gotowość naszych sił, a odpowiedź będzie stanowcza, zgodna z prawem oraz przy zachowaniu bezpieczeństwa i stabilności kraju".

Dodano, że Irak nie pozostanie obojętny na wszelkie próby sabotażu.

Wojna na Bliskim Wschodzie. MSZ odradza podróże do Iraku

Proirańskie bojówki atakują amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie w odwecie za rozpoczęte w z końcem lutego izraelsko-amerykańskie bombardowania Iranu, w których zginął m.in. najwyższy przywódca duchowy i polityczny tego kraju, ajatollah Ali Chamenei.

W ubiegłym tygodniu ambasada Stanów Zjednoczonych w Iraku wezwała obywateli USA do opuszczenia kraju. Radzi również, by Amerykanie nie odwiedzali jej placówek w tym państwie.

Misja dyplomatyczna ostrzegła, że wspierane przez Iran szyickie milicje w Iraku przeprowadzają ataki na amerykańskich obywateli i na cele powiązane z USA.

Polskie MSZ odradza podróże do Iraku od początku miesiąca.

Dodatkowo 20 marca polskie MON przekazało, że nasi żołnierze zostali ewakuowani z Iraku ze względów bezpieczeństwa.

