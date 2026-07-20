Nocne ataki USA na Iran. Trump twierdzi, że oddał "hołd"
Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną nocną serię ataków na Iran. Według amerykańskiego dowództwa trafione zostały m.in. irańskie centra dowodzenia wojskowego oraz tamtejsze punkty obrony powietrznej i nadzoru wybrzeża. Prezydent USA Donald Trump podkreślił, że naloty odbyły się "na cześć" amerykańskich żołnierzy poległych w Jordanii.
W skrócie
- Siły Stanów Zjednoczonych przeprowadziły kolejne nocne ataki na irańskie centra dowodzenia wojskowego, obronę powietrzną i punkty nadzoru wybrzeża.
- Dowództwo Centralne USA poinformowało, że ataki były częścią działań ograniczających możliwość Iranu do przeprowadzania ataków na statki w cieśninie Ormuz.
- Według amerykańskiego dowództwa oraz lokalnych źródeł, eksplozje miały miejsce w kilku miejscowościach Iranu, a sojusznicy USA informowali o przechwyceniu pocisków z tego kraju.
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Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że minionej nocy amerykańskie siły przez trzy godziny prowadziły zmasowany ostrzał Iranu. To dziewiąta taka noc z rzędu od czasu wznowienia wymiany ognia na Bliskim Wschodzie.
"Zasoby CENTCOM atakowały irańskie centra dowodzenia wojskowe, punkty obrony powietrznej i nadzoru wybrzeża, zdolności morskie, stanowiska startowe rakiet i dronów oraz sieci komunikacyjne, aby dodatkowo ograniczyć zdolność Iranu do atakowania statków komercyjnych i cywilnych marynarzy przepływających przez cieśninę Ormuz" - wskazano w komunikacie na X.
Atak USA na Iran. Trump poświęcił go poległym żołnierzom
Jak podkreśla CENTCOM, ataki odbywają się na polecenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Pytany o eskalację konfliktu, Trump przekazał dziennikarzom, że ostatni atak był "hołdem" dla poległych amerykańskich żołnierzy.
- Cóż, czujemy się bardzo źle. Ale wiesz, ci wspaniali ludzie, ci wielcy patrioci walczyli po to, by Iran nie mógł mieć broni nuklearnej - powiedział w rozmowie z dziennikarzami na Joint Base Andrews.
Amerykański przywódca stwierdził, że Iran "został bardzo poważnie podniszczony", wobec czego "niewiele mu zostało". - Znów uderzyliśmy ich bardzo mocno. I zrobiliśmy to na cześć prawdopodobnie tych trzech (Amerykanów - red.). To prawdopodobnie trójka, a nie dwóch wielkich patriotów - podsumował Trump.
Prezydent USA odniósł się do informacji CENTCOM o śmierci dwóch oraz zaginięciu kolejnego z żołnierzy USA wskutek piątkowego irańskiego ataku na bazę lotniczą w Jordanii.
Sojusznicy USA zgłaszają ataki. Niespokojna noc na Bliskim Wschodzie
Według irańskiej półoficjalnej agencji informacyjnej Tasnim siły USA uderzyły w kilka miast w kraju. Eksplozje słychać było m.in. w miejscowościach Bandar-e Mahszahr, Tabriz i Sirik.
Minionej nocy także sojusznicy USA na Bliskim Wschodzie, w tym Jordania i Bahrajn, podawali informację o kolejnych przechwyconych pociskach, które miały zostać wystrzelone z Iranu. WKuwejcie urzędnicy resortu obrony przekazali, że drugi dzień z rzędu ostrzelany został zakład energetyczny i odsalania.
Źródła: Reuters, CNN, Fox News