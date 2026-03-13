Nocna wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie. Eksplozje i gęsty dym nad Dubajem
Seria potężnych wybuchów wstrząsnęła centrum Dubaju. Władze emiratu potwierdziły, że obrona przeciwlotnicza przechwyciła wrogiego drona. Również Arabia Saudyjska zestrzeliła cztery bezzałogowce. Nocą doszło też do wymiany ognia między Izraelem a Iranem i libańskim Hezbollahem. Na północy Izraela uruchomiono alarmy przeciwlotnicze.
W skrócie
- W Dubaju przechwycono wrogiego drona, a spadające odłamki uszkodziły fasadę wieżowca bez ofiar i rannych.
- Arabia Saudyjska zneutralizowała cztery drony nad wschodnią i centralną częścią kraju.
- Izrael był celem pocisków balistycznych z Iranu oraz ostrzału rakietowego z Libanu, a na północy kraju uruchomiono alarmy przeciwlotnicze.
Administracja Dubaju uściśliła w komunikacie w mediach społecznościowych, że spadające odłamki zestrzelonego bezzałogowca spowodowały niewielkie uszkodzenia fasady jednego z wieżowców. Nie odnotowano ofiar w ludziach ani rannych.
Równolegle o incydentach informuje sąsiedniaArabia Saudyjska. Rzecznik tamtejszego resortu obrony oświadczył, że wojsko zneutralizowało cztery drony nad wschodnią i centralną częścią królestwa.
Bliski Wschód. Nocne ataki na Teheran i Bejrut
Potężne eksplozje wstrząsnęły w nocy z czwartku na piątek stolicą Iranu, Teheranem - poinformowała w piątek rano agencja AFP.
Według doniesień irańskich mediów, najsilniejsze wybuchy były w południowej części miasta. "Intensywność eksplozji była taka, że mieszkańcy tych obszarów zgłaszali drżenie domów" - podała agencja Fars.
Wczesną nocą Siły Obronne Izraela (IDF) oświadczyły, że operacja jest wymierzona w infrastrukturę reżimu w całym mieście.
W osobnym komunikacie na Telegramie IDF poinformowała o ataku w rejonie Bejrutu. Celem uderzenia, przeprowadzonego "chwilę wcześniej", był "terrorysta Hezbollahu".
Izrael regularnie atakuje cele w Libanie od 2 marca, kiedy to Hezbollah ostrzelał państwo żydowskie, by pomścić śmierć najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego.
Izrael. Ostrzał ze strony Iranu i Libanu. Uruchomiono alarmy przeciwlotnicze
Jednocześnie armia Izraela wykryła w nocy z czwartku na piątek kolejne pociski balistyczne wystrzelone z Iranu oraz ostrzał rakietowy ze strony działającego w Libanie Hezbollahu. Na północnych obszarach Izraela uruchomiono alarmy przeciwlotnicze.
Portal Times of Israel podał, powołując się na pogotowie ratunkowe, że nie pojawiły się jak dotąd doniesienia o zabitych ani rannych w jednoczesnych atakach ze strony Iranu i Hezbollahu.
Iran i sponsorowane przez niego organizacje zbrojne w regionie ostrzeliwują Izrael, statki handlowe oraz bazy wojskowe i infrastrukturę cywilną w rejonie Zatoki Perskiej w odpowiedzi na rozpoczęte 28 lutego amerykańsko-izraelskie bombardowania swojego terytorium.